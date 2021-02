De OnePlus 9 Pro krijgt naar verluidt een even grote batterij als zijn voorganger, de 8 Pro. De accu lijkt met 4500 mAh ook identiek aan die van de OnePlus 9. Het toestel zou bovendien met een oplader komen. OnePlus kondigt de smartphones vermoedelijk in maart of april aan.

OnePlus 9 Pro batterij: even groot als OnePlus 9?

De aanstaande OnePlus 9 en 9 Pro zouden een 4500 mAh-accu hebben. Dat meldt de doorgaans betrouwbare lekker Max Jambor op Twitter. Die informatie kan goed kloppen: de website 91Mobiles schreef al in december dat de OnePlus 9 batterij 4500 mAh groot is. Bovendien hebben de OnePlus 8 Pro en OnePlus 8T ook een 4500 mAh-batterij.

Jambor laat zich niet uit over het eventueel draadloos opladen van de OnePlus 9. 91Mobiles claimde dat de smartphone dit kan met 30 Watt en dat zou opvallend zijn, omdat OnePlus vorig jaar zei dat draadloos opladen is voorbehouden aan smartphones in de Pro-serie. Daarom is de OnePlus 8 Pro de enige OnePlus-telefoon die draadloos kan opladen (met 30 Watt).

Het ligt voor de hand dat de 9 Pro ook draadloos kan opladen, al is nog niet duidelijk met hoeveel Watt.

De OnePlus 8 Pro

‘Oplader in het doosje’

Wel meldt Jambor iets anders interessants. Hij claimt dat de OnePlus 9 Pro geleverd wordt met een oplader. Dat was vorig jaar geen nieuws geweest, maar het is nu noemenswaardig omdat Apple en Samsung hun dure smartphones zonder oplader verkopen. De iPhone 12-serie startte die trend en Samsung volgde onlangs met de Galaxy S21-reeks. De bedrijven verdedigen het weglaten van de oplader met de argumenten dat het beter is voor het milieu en dat je waarschijnlijk al een geschikte oplader hebt.

Ervan uitgaande dat OnePlus de OnePlus 9 Pro met een oplader levert, lijkt het aannemelijk dat het om een 65 Watt-stekker gaat. De OnePlus 8T van vorig jaar is de eerste OnePlus-smartphone die zo snel kan opladen. Het is nog niet duidelijk of de OnePlus 9 inclusief oplader komt en zo ja, of dat ook een 65 Watt-adapter is.

Mogelijk vindt de OnePlus 9 (Pro)-aankondiging in maart plaats. Eerder deze week doken er foto’s op van de OnePlus 9 Pro-camera, die volgens de geruchten in samenwerking met Hasselblad is ontwikkeld.

