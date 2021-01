De OnePlus 9 Pro ondersteunt draadloos opladen met maximaal 45 Watt, zo stelt een bekende telecominsider. Daarmee zou de smartphone nog sneller zonder kabeltje opladen dan de OnePlus 8 Pro van vorig jaar.

OnePlus 9 Pro draadloos opladen

De bekende smartphonelekker Max Jambor, die de informatie deelt op Voice, zegt dat de OnePlus 9 Pro draadloos oplaadt met een vermogen van maximaal 45 Watt. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger (de OnePlus 8 Pro), die zonder kabeltje met maximaal 30 Watt oplaadt. Hierdoor zit die accu na een half uur voor vijftig procent vol.

Voor draadloos opladen is dit behoorlijk snel en de accu van de OnePlus 9 Pro zou dus nog vlotter vol zitten. Max Jambor is een betrouwbare bron als het gaat om smartphonegeruchten en hij heeft in het verleden vaker juiste informatie over onaangekondigde OnePlus-telefoons gedeeld. Het nieuws lijkt dus betrouwbaar te zijn.

De insider zegt ook dat de OnePlus 9 Pro omgekeerd draadloos opladen ondersteunt. Hierdoor kun je andere apparaten, zoals draadloze oordopjes, een smartwatch of de telefoon van een vriend(in) van stroom voorzien door ‘m op de achterkant van de OnePlus-telefoon te leggen. Hij zegt ook dat de reguliere (en goedkopere) OnePlus 9 inderdaad draadloos opladen ondersteunt, zoals al eerder werd genoemd, maar weet niet hoe snel dit gaat.

Wat we weten over de OnePlus 9 Pro

Volgens de laatste geruchten beschikken zowel de OnePlus 9 als 9 Pro over een Snapdragon 888-chip. Dit is de snelste processor die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Een goedkopere smartphone, die mogelijk de OnePlus 9 Lite of 9E heet, heeft waarschijnlijk een iets minder krachtige Snapdragon 865.

Daarnaast beschikt de OnePlus 9 Pro waarschijnlijk over een 120Hz-scherm met gebogen schermranden, net als zijn voorganger. Dit zorgt ervoor dat de telefoon heel snel aanvoelt, omdat de animaties vloeiender zijn. De verwachting is dat OnePlus zijn nieuwste smartphone in maart aankondigt, maar het bedrijf heeft zich hier nog niet over uitgelaten. Over de release en prijzen is daarom nog weinig bekend.

