‘Zo snel laadt de OnePlus 9 Pro (draadloos) op’

Volgende week gaan we de OnePlus 9 en 9 Pro zien en de fabrikant is druk met het uitbrengen van teasers. Door nieuwe informatie weten we nu exact hoe snel de OnePlus 9 Pro kan opladen.

OnePlus 9 Pro opladen: opladen met maximaal 65 Watt

Volgende week (op 23 maart) is het tijd voor een grootse aankondiging van fabrikant OnePlus. We verwachten daar nieuwe toestellen te gaan zien, evenals de eerste smartwatch van het bedrijf. De afgelopen dagen heeft OnePlus allerlei teasers uitgebracht, voornamelijk rondom de aankomende OnePlus 9 Pro.

Naast het uiterlijk of verschillende specificaties heeft het bedrijf nu ook van alles laten weten over de oplaadsnelheid. Zo weten we dat er twee losse batterijen aanwezig zijn met een gezamenlijke capaciteit van 4500 mAh. Door die keuze is het mogelijk om het toestel sneller op te laden en dat gaat dit keer met maximaal 65 Watt.

Die snelheid werd geïntroduceerd bij de OnePlus 8T die vorig jaar werd uitgebracht. Via verschillende kanalen heeft OnePlus laten weten dat de accu van de 9 Pro volledig vol is na slechts 29 minuten laden met de meegeleverde stekker.

Ook draadloos opladen krijgt een boost

Daarnaast is de snelheid van draadloos opladen flink verbeterd. De OnePlus 8 Pro kon laden met 30 Watt, maar nu is dat maximaal 50 Watt. Doordat er energie verloren gaat tijdens het draadloos overhevelen van stroom, duurt het wel iets langer voordat de telefoon helemaal vol zit. Volgens OnePlus zit het nieuwe vlaggenschip na 43 minuten helemaal vol.

Daarvoor is wel een losse oplader nodig en ook die heeft het bedrijf nu laten zien. Het ontwerp wijkt qua uiterlijk niet heel veel af ten opzichte van de eerste draadloze lader. De stroomkabel is nu echter te verwijderen, terwijl die bij de eerste oplader vast zat. Dat was een punt van kritiek, want de kabel even mooi wegwerken op een bureau of nachtkastje was er daardoor niet altijd bij. Wel betekent dit dat je een los oplaadblokje nodig hebt, maar of die wordt meegeleverd is nog niet duidelijk.

Ook toont OnePlus dat je het toestel nu eventueel horizontaal kunt opladen. Dan is er tot slot nog de normale OnePlus 9. Dat model kan ook opladen via een kabel met 65 Watt en ook draadloos opladen is van de partij. Dat gaat echter met maximaal 15 Watt en is dus een stuk trager dan bij zijn Pro-broer.

