OnePlus 9 Pro heeft last van oververhitting: update is onderweg

De OnePlus 9 Pro, die onlangs werd aangekondigd, heeft last van oververhittingsproblemen. Tijdens het maken van foto’s en video’s wordt de smartphone zo heet dat je de camera tijdelijk niet meer kan gebruiken.

OnePlus 9 oververhitting

De website Android Police meldt dat de OnePlus 9 Pro last heeft van een vervelend probleem. Het toestel lijkt soms zo warm te houden dat je het tijdelijk niet kan gebruiken. Volgens gebruikers gebeurt dit vooral wanneer ze de camera-app openen om foto’s en video’s te maken. Het probleem lijkt echter ook voor te komen als de 9 Pro voor het eerst wordt ingesteld of aan de oplader hangt.

In de camera-app verschijnt na een paar minuten een melding in beeld dat de telefoon tijdelijk geen foto’s kan maken vanwege de hoge temperatuur. Op het plaatje hierboven, dat door Twitter-gebruiker Tecworkz is gedeeld, zie je hoe deze melding eruitziet. De OnePlus 9 Pro zou al na vijf minuten veel te warm worden.

OnePlus werkt gelukkig aan een oplossing. Een woordvoerder van het bedrijf laat aan Android Police weten dat het probleem bekend is en er binnen enkele weken een software-update verdwijnt voor de OnePlus 9 Pro. Deze moet de issue oplossen, waardoor de smartphone geen oververhittingsproblemen meer heeft. Zodra de update beschikbaar is, lees je het op Android Planet.

Meer over de OnePlus 9 Pro

De OnePlus 9 Pro is sinds vorige week verkrijgbaar in Nederland. Het nieuwe vlaggenschip kost 899 euro en is daarmee net zo duur als zijn voorganger, de OnePlus 8 Pro. Het toestel is op verschillende punten verbeterd, maar OnePlus zet vooral in op de camera’s. Hiervoor is de Chinese smartphonemaker een samenwerking aangegaan met camerafabrikant Hasselblad.

Daarnaast is de 9 Pro – zoals we van OnePlus gewend zijn – voorzien van de beste specificaties van dit moment. De telefoon heeft een Snapdragon 888-processor, de snelste chip de fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Ook aanwezig is 8GB aan werkgeheugen, 128GB opslag, een 6,67 inch-amoled-scherm met 120Hz en een accu van 4500 mAh. De telefoon draait op Android 11 met de OxygenOS-software van OnePlus.

Tof is dat de OnePlus 9 Pro heel snel oplaadt, zowel draadloos als met een kabeltje. De smartphone wordt geleverd met een 65 Watt-oplader en daardoor zit ‘ie in een halfuurtje helemaal vol. Kies je voor draadloos laden, dan gaat het toestel in minder dan 45 minuten van 0 naar 100 procent. Veel Android-telefoons laden mét een kabeltje veel minder snel op. Meer weten? In de OnePlus 9 Pro review vertellen we je alles over het gloednieuwe toptoestel.

