Dit is de nieuwe witte OnePlus 9 Pro met matte afwerking

De OnePlus 9 Pro is verkrijgbaar in drie kleuren, maar daar zou binnenkort weleens verandering in kunnen komen. Een medewerker van het bedrijf heeft een witte variant van het toestel getoond.

OnePlus 9 Pro in het wit

De OnePlus 9 Pro werd eind maart gepresenteerd en verscheen in drie kleuren: zilver, groen en zwart. De eerstgenoemde bevat een glimmende afwerking, terwijl de andere versies juist een matte afwerking hebben.

Via het Chinese Weibo heeft een hooggeplaatste medewerker van het merk een nieuwe kleur getoond. Het gaat om de kleur ‘Pure White’ en ook laat hij weten dat er op het toestel geen vingerafdrukken achterblijven.

OnePlus (maar ook verschillende andere merken) heeft er een handje van om enkele maanden na de release te komen met een nieuwe kleur. Zo bedient de fabrikant net weer een andere doelgroep en speel je jezelf weer even in de kijker. Of de 9 Pro in de toekomst ook daadwerkelijk in andere kleuren, of deze witte variant, uitkomt is nog wel de vraag.

Het kan ook maar zo zijn dat deze OnePlus 9 Pro alleen op andere markten wordt uitgebracht. Dat zagen we bijvoorbeeld ook met de groene versie van de onlangs gepresenteerde OnePlus Nord 2, die alleen in India verkrijgbaar is.

Wachten op OnePlus 10-serie

De fabrikant bracht enkele jaren geleden nog licht verbeterde versies uit van toestellen in hetzelfde kalenderjaar, maar een 9T Pro hoeven we sowieso niet te verwachten. Het merk bracht bijvoorbeeld ook geen 8T Pro uit, simpelweg omdat er te weinig aan te verbeteren was.

In de wandelgangen werd er wel gesproken over een verbeterde versie van de huidige OnePlus 9. Volgens de laatste berichten is dat toestel echter ook geannuleerd. Vooralsnog lijkt het er dus op dat we moeten wachten op de OnePlus 10-serie en dat gaat vast en zeker pas volgend jaar gebeuren.

