De gloednieuwe OnePlus 9 Pro heeft een fraai glazen ontwerp en krachtige hardware, maar hoe is de bouwkwaliteit van het toestel? De bekende YouTuber JerryRigEverything zocht het uit en concludeert dat de OnePlus 9 Pro niet snel schade oploopt.

Hoe snel loopt de OnePlus 9 Pro schade op?

OnePlus presenteerde de OnePlus 9 en 9 Pro officieel op 23 maart en brengt ze binnenkort uit in Nederland voor 699 en 899 euro. De bekende YouTuber JerryRigEverything ontving de Pro-versie alvast voor zijn beroemde en beruchte ‘marteltest’. In een video test hij hoe krasbestendig het scherm, de cameralenzen en de behuizing zijn, houdt hij een aansteker bij het display om brandschade te meten en probeert hij de smartphone te buigen.

De OnePlus 9 Pro komt goed uit alle drie de tests. Het scherm met Gorilla Glass-beschermlaagje krast voor het eerst op niveau zes van de Mohs-hardheidsschaal, die loopt tot tien. Dat is gebruikelijk voor een dure smartphone. Diepere krassen in het display zie je terug als de YouTuber een niveau zeven-mes gebruikt. Ook dit is in lijn met de concurrentie. In de praktijk kun je verwachten dat het scherm niet zomaar krast door een sleutel, maar mogelijk wel door een scherp steentje.

Opvallend is dat de optische vingerafdrukscanner onder het display goed blijft functioneren als het scherm vol krassen zit. Op sommige smartphones herkent de scanner een vinger niet meer (goed) omdat de krassen het ‘zicht’ van de scanner hinderen.

Smartphone buigt of breekt niet

De OnePlus 9 Pro blijkt ook goed tegen kleine brandschade te kunnen. Pas veertig seconden nadat JerryRigEverything een aansteker bij het amoled-scherm houdt, treedt er vlekvorming op het scherm op. Meerdere concurrerende smartphones laten sneller brandschade zien.

Tot slot toont de buigtest van de YouTuber aan dat de OnePlus 9 Pro stevig gebouwd is. Het glazen ontwerp met aluminium frame buigt nauwelijks als je er abnormaal kracht op uitoefent. De smartphone breekt dan ook niet. Een degelijk ontwerp is geen vanzelfsprekendheid, zo bleek onlangs maar weer toen de nieuwe Asus ROG Phone 5 brak in dezelfde test.

Meer over de OnePlus 9-serie

De OnePlus 9 Pro is de grotere en duurdere broer van de OnePlus 9. Dit toestel is nog niet aan een stevigheidstest onderworpen. OnePlus start op 31 maart met de verkoop van de OnePlus 9 Pro en Android Planet heeft de smartphone al een paar dagen in gebruik. In afwachting van onze review kun je alvast onze OnePlus 9 Pro preview lezen voor de eerste indrukken van het toestel. Later volgt ook een uitgebreide review van de OnePlus 9.

