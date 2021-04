Benieuwd hoe de OnePlus 9 Pro er van binnen uit ziet en of je zelf makkelijk een onderdeel kunt vervangen? Online is een OnePlus 9 Pro teardown verschenen, waar het hele toestel uit elkaar wordt gehaald.

OnePlus 9 Pro teardown: moeilijk te openen

Het nieuwe vlaggenschip van de fabrikant, de OnePlus 9 Pro, is nu volledig uit elkaar gehaald door de bekende website iFixit. Zij staan bekend om hun uitgebreide teardowns en handleidingen om onderdelen van apparaten te vervangen, zoals smartphones en tablets.

Dat het toestel stevig is, zagen we al in een eerdere video van een stevigheidstest. De achterkant van de smartphone is volledig verlijmd en dat zien we bij veel smartphones, waaronder de S21 Ultra van Samsung. Met behulp van warmte, een zuignap en wat plastic plectrums is ‘ie uiteindelijk wel los te krijgen.

Nadat de glazen achterzijde eraf is, is de binnenkant van het toestel deels te zien, waaronder de oplaadspoel om het toestel draadloos op te laden. Het middenframe wordt eruit gehaald door wat schroefjes los te draaien en dan is het tijd voor verschillende connectors en ribbon cables.

Twee losse accucellen

Ook opvallend is dat het toestel meerdere 5G-antennes bevat, voor een goede verbinding. Alle camera’s zijn niet direct te verwijderen, want daarvoor moeten eerst de accucellen eruit. Die zijn goed verlijmd, maar met wat kracht wel redelijk simpel uit het toestel te halen. Het gaat trouwens om twee losse accu’s van elk 2250 mAh. Door dat trucje kan de 9 Pro opladen met maximaal 65 Watt.

Vervolgens kunnen alle camera’s eruit gehaald worden en dat zijn er vier in totaal met elk hun unieke eigenschappen. Daarna volgt het moederbord, waarop een flinke dot koelpasta te zien is. Daaronder is de Snapdragon 888-processor te vinden, de snelste en meest krachtige van fabrikant Qualcomm tot nu toe.

Na het verwijderen van de laatste aansluitingen en kabeltjes is het scherm eruit te halen, maar dat is wel volledig verlijmd met het frame. Tot slot geeft de website een magere score van een 4 op een schaal van 0 tot en met 10 voor de repareerbaarheid van de 9 Pro. Het toestel is namelijk erg lastig te openen en dat is voor veel mensen al een no go.

Meer over de OnePlus 9 Pro

Benieuwd naar onze ervaringen met deze Pro of de verschillen met de eveneens gepresenteerde OnePlus 9? Check dan onze uitgebreide OnePlus 9 Pro review of bekijk onze vergelijking van de OnePlus 9 en 9 Pro.

