Twijfel je tussen de gloednieuwe OnePlus 9 Pro en zijn voorganger, de OnePlus 8 Pro uit 2020? In deze vergelijking van de OnePlus 9 Pro vs OnePlus 8 Pro zetten we de verschillen op een rijtje.

OnePlus 9 Pro vs 8 Pro: welke past bij jou?

OnePlus presenteerde de 9 Pro deze week samen met de OnePlus 9. Het toestel volgt de OnePlus 8 Pro op en is op meerdere belangrijke punten verbeterd. De huidige verkoopprijs ligt ook 250 euro hoger. Om erachter te komen welke van de twee smartphones het beste bij jou past, zetten we hieronder – in willekeurige volgorde – de vijf belangrijkste verschillen tussen de smartphones op een rij.

De OnePlus 8 Pro (links) en OnePlus 9 Pro (rechts)

1. Betere camera’s met Hasselblad-naam

De vernieuwing die het meest in het oog springt, zijn de camera’s. De OnePlus 9 Pro is de eerste OnePlus-smartphone die de naam van het bekende fotografiemerk Hasselblad draagt. Hasselblad heeft de camerasoftware van de 9 Pro verbeterd, waardoor je meer realistische foto’s schiet.

OnePlus zet ook betere camera’s in de 9 Pro. De 48 megapixel-hoofdcamera gebruikt een nieuwe sensor voor scherpere plaatjes, ook in het donker. Daarnaast kan de 8 megapixel-telelens iets verder optisch inzoomen en is de 16 megapixel-groothoeklens van de 8 Pro verruild voor een 50 megapixel-exemplaar. Die maakt duidelijkere foto’s, overdag en in het donker. De beelden ogen ook realistischer, met minder uitgerekte objecten en minder bolling aan de zijkanten van de foto.

De 16 megapixel-selfiecamera is overigens niet verbeterd en zit nog steeds in een klein gaatje in het scherm.

2. Krachtigere hardware

De specificaties van de OnePlus 9 Pro en 8 Pro variëren ook. Zo draait de 9 Pro op de nieuwste Snapdragon 888-processor, de opvolger van de Snapdragon 865-chip in de 8 Pro. Het nieuwe vlaggenschip is daarom sneller en energiezuiniger. Het toestel heeft ook een aangepast koelsysteem om warmte af te voeren die ontstaat tijdens intensief gebruik, bijvoorbeeld als je gaat gamen.

De vraag is in hoeverre je deze verschillen merkt als je beide toestellen niet naast elkaar gebruikt. De OnePlus 8 Pro is immers ook razendsnel, gaat lang mee op een acculading en wordt niet warm. De verbeteringen van de 9 Pro zijn mooi meegenomen, maar wat ons betreft geen doorslaggevende reden om ‘m te verkiezen boven zijn voorganger.

3. Sneller (draadloos) opladen

Een interessantere vernieuwing is de snelheid waarmee de OnePlus 9 Pro oplaadt. De smartphone wordt geleverd met een 65 Watt-lader en die tilt de accu in een half uur van 0 naar 100 procent. Een groot verschil met de OnePlus 8 Pro, die in dezelfde tijdspanne van 0 naar 65 procent oplaadt en 70 minuten nodig heeft voor een volledige oplaadcyclus. Dit komt omdat de smartphone laadt met maximaal 30 Watt.

Beide smartphones kunnen ook draadloos opladen. De OnePlus 8 Pro doet dit eveneens met 30 Watt en laadt in 75 minuten volledig op. Met de 9 Pro zet OnePlus een grote stap, want die kan draadloos laden met 50 Watt. De accu op deze manier volledig bijvullen neemt slechts 45 minuten in beslag.

Voor beide toestellen geldt dat je de speciale, draadloze OnePlus-oplader nodig hebt om zo snel op te laden. Die oplader moet je los aanschaffen en kost 70 euro.

Een ander verschil is de software-ondersteuning en dit heeft te maken met de releasedatum van de smartphones. OnePlus garandeert twee jaar versie-updates en drie jaar regelmatige beveiligingsupdates voor zijn toestellen.

De OnePlus 8 Pro is in het voorjaar van 2020 uitgebracht en heeft op moment van schrijven één versie-update (Android 11) en één jaar aan beveiligingsupdates ontvangen. Dit betekent dat de smartphone kan rekenen op Android 12 en nog twee jaar beveiligingspatches. De splinternieuwe OnePlus 9 Pro draait uit de doos op Android 11 en krijgt updates naar versies 12 en 13, met drie jaar beveiligingsupdates.

Als je zo lang mogelijk met je toestel wil doen, is de 9 Pro daarom de beste keuze. Het toestel is langer veilig te gebruiken en ontvangt een jaar langer nieuwe features.

5. Verschillende prijzen

Het laatste verschil heeft niet met de smartphones zelf te maken, maar speelt wel een rol bij het kiezen. De OnePlus 9 Pro is los te koop voor een adviesprijs van 899 euro en hiermee even duur als toen zijn voorganger verscheen. Omdat die nu een jaar oud is, is hij in prijs gezakt en koop je de OnePlus 8 Pro los voor zo’n 650 euro. Welke van de twee toestellen het beste bij jou past, hangt hiermee ook van je budget af.

Nieuwsgierig geworden? Je kunt de OnePlus 9 Pro met abonnement aanschaffen en uiteraard ook de OnePlus 8 Pro met abonnement in huis halen. Als je meer wil weten, kun je hier onze uitgebreide OnePlus 8 Pro review lezen. Een preview van de OnePlus 9 Pro staat ook online en onze review volgt snel. De video (zie hieronder) staat al wel online.

