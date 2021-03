De OnePlus 9 en 9 Pro lijken erg op elkaar, maar er zijn verschillen. In deze OnePlus 9 vs OnePlus 9 Pro-vergelijking kijken we welk toestel het best bij jou past.

Vergelijking: OnePlus 9 vs OnePlus 9 Pro

De opvolgers van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro zijn behoorlijk naar elkaar toe gegroeid. Ze delen bijvoorbeeld enkele camera’s, dezelfde razendsnelle Snapdragon 888-processor én kunnen allebei overweg met 5G-internet. Ook snelladen met 65 Watt is bij beiden geen probleem.

Wie goed kijkt, ontdekt wel wat verschillen tussen de twee. In deze OnePlus 9 vs OnePlus 9 Pro-vergelijking laten we zien op welke vlakken de toestellen zich onderscheiden.

Camera’s: 5 versus 4

OnePlus richt zich met haar nieuwste telefoons op een duidelijke doelgroep: cameraliefhebbers. De smartphonefabrikant slaat daarom de handen ineen met Hasselblad, een begrip in de wereld van lenzen, camera’s en sensoren.

De OnePlus 9 Pro heeft vijf camera’s in totaal: vier achterop en een selfiecamera. Met name de 48 megapixel-hoofdcamera gooit hoge ogen.

De 9 Pro heeft namelijk de op maat gemaakte IMX789-sensor van Sony aan boord. Deze sensor is van alle gemakken voorzien en schiet plaatjes in een resolutie van 12 megapixel door beelden samen te persen. Hierdoor gaat de kwaliteit omhoog. Ook blinkt de OnePlus 9 Pro-camera uit in kleurenkalibratie, kleurdiepte en veelzijdigheid.

Ook uniek aan de OnePlus 9 Pro: de 8 megapixel-telecamera. Deze zoomlens kan 3,3 keer optisch inzoomen, dus zonder kwaliteitsverlies. Digitaal inzoomen kan maximaal 30 keer. De OnePlus 9 heeft helaas geen telecamera.

Camera’s groeien naar elkaar toe

Verder lijken de camera’s van de OnePlus 9 en 9 Pro behoorlijk op elkaar. Eerstgenoemde heeft vier sensoren in totaal. De primaire camera heeft net als de 9 Pro een 48 megapixel-resolutie, maar gebruikt een iets minder goede Sony-sensor.

De overige camera’s zijn vrijwel identiek. De toestellen delen bijvoorbeeld dezelfde ultragroothoeklens: de IMX766 van Sony. Deze schiet plaatjes in een resolutie van 50 megapixel en is ideaal voor onder meer het vastleggen van landschapsfoto’s.

Ook de 2 megapixel-monochroomcamera komen we op beide toestellen tegen. Deze sensor gebruik je voor het maken van zwart/wit-foto’s of om plaatjes met kleurenfilters te maken.

Tot slot is de OnePlus 9 Pro net iets beter in het opnemen van video’s. Dit toestel kan bijvoorbeeld 4K-beelden registreren met 120 frames per seconde, terwijl de OnePlus 9 niet verder komt dan 60 frames. Feit blijft dat de toestellen op cameragebied behoorlijk op elkaar lijken.

Onderdeel OnePlus 9 OnePlus 9 Pro Hoofdcamera IMX689-sensor van Sony met 48 megapixel-resolutie IMX789-sensor van Sony met 48 megapixel-resolutie Tweede camera Sony-ultragroothoeklens van 50 megapixel Sony-ultragroothoeklens van 50 megapixel Derde camera 2 megapixel-monochroomcamera 2 megapixel-monochroomcamera Vierde camera Niet aanwezig Zoomlens van 8 megapixel Selfiecamera Selfiecamera van 16 megapixel Selfiecamera van 16 megapixel

Design en scherm

Qua design ontlopen de toestellen elkaar maar weinig. De verschillen zitten vooral in de details. De 9 heeft bijvoorbeeld een frame van kunststof, terwijl die van de 9 Pro van aluminium is. Daarbovenop is dit toestel stof- en waterdicht dankzij het IP68-certificaat en weegt hij een paar gram meer.

Het luxere model is dan ook een slag groter. De OnePlus 9 Pro heeft een 6,7 inch-scherm, daar waar de ‘gewone’ versie een 6,55 inch-paneel heeft. Daarbij is het display van de 9 Pro dankzij de hogere resolutie ook een stuk scherper: 3216 bij 1440 pixels tegenover 2400 bij 1080 pixels. Beide modellen hebben een 120Hz-ververssnelheid, waardoor het scherm 120 keer per seconde kan verversen.

Het scherm van de OnePlus 9 Pro is niet alleen beter, maar ook slimmer. Hij gebruikt namelijk een ltpo-paneel. Hij bepaalt hierdoor automatisch welke ververssnelheid jij op het moment nodig hebt. Ben je aan het gamen, dan wordt de verversnelheid maximaal opgeschroefd. Zit je rustig op WhatsApp, dan gaat de ververssnelheid omlaag zodat de batterij langer meegaat.

De OnePlus 9 is wat ververssnelheid wat meer rigide: je kunt kiezen voor 60Hz, of 120Hz. De eerste optie zorgt ervoor dat animaties minder vloeiend over je scherm rollen, maar vereist minder stroom. Kies je voor 120Hz, dan oogt alles heel soepel, maar gaat je accu wel minder lang mee.

Onderdeel OnePlus 9 OnePlus 9 Pro Scherm 6,55 inch 6,7 inch Resolutie 2400 bij 1800 pixels, pixelverhouding van 402 3216 bij 1440 pixels, pixelverhouding van 525 Ververssnelheid 60 of 120Hz Variabele ververssnelheid van maximaal 120Hz

Draadloos opladen

Beide OnePlus 9-telefoons kunnen overweg met Warp Charge 65. Deze snellaadtechniek zorgt ervoor dat je accu binnen ongeveer 30 minuten helemaal vol zit. Ook beschikken beide toestellen over draadloos opladen. Zo kun je de accu van stroom voorzien zonder met kabels in de weer te hoeven.

De snelheid waarmee dit gebeurt, verschilt wel. De OnePlus 9 Pro kan namelijk draadloos opladen met een vermogen van 50 Watt. Dat is flink rapper dan de 15 Watt van zijn kleinere broertje. De accucapaciteit van beide modellen is overigens gelijk: 4500 mAh.

Prijzen

Uiteraard verschilt ook het prijskaartje. Een losse OnePlus 9 Pro is vanaf 31 maart te koop vanaf 899 euro. Wil je de versie met 256GB opslag en 12GB werkgeheugen? Dan ben je 999 euro kwijt. Uiteraard is de OnePlus 9 Pro ook met abonnement te koop. Hierbij betaal je het toestel in maandelijkse termijnen af.

Een losse OnePlus 9 kost 699 euro en is vanaf 26 april verkrijgbaar. Je krijgt dan de instapversie met 128GB opslag en 8GB werkgeheugen. De uitgebreidere OnePlus 9 met respectievelijk 256GB en 12GB kost 799 euro. Een OnePlus 9 met abonnement is bij alle bekende verkooppunten verkrijgbaar.

Het laatste verschil zijn de kleurenopties. De OnePlus 9 is in drie kleuren verkrijgbaar: blauw, paars en zwart. De OnePlus 9 Pro kun je ook in drie, hetzij ietwat andere varianten op de kop tikken: groen, zilver en zwart.

Op naar de review

De redactie van Android Planet is beide toestellen momenteel aan het testen en onze bevindingen lees je binnenkort in de review.