De OnePlus 9 en 9 Pro worden pas later deze maand onthuld, maar de officiële wallpapers kun je nu al downloaden. Check hier hoe de achtergronden eruitzien en zet ze alvast op je eigen Android-telefoon!

Download hier de OnePlus 9 wallpapers

Ben je aan het wachten op de aankondiging van de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro? De telefoons zien op 23 maart het levenslicht, maar met de officiële wallpapers krijg je alvast een vleugje van de nieuwe OnePlus-smartphones op je eigen toestel. Website Oxygen Updater heeft de achtergronden van de OnePlus 9 (Pro) nu online gezet. Via deze links op Google Drive en MEGA kun je ze downloaden.







Klik op de wallpapers om ze te vergroten.

Het gaat om kleurrijke wallpapers, die op de nieuwe OnePlus-telefoons ook in een bewegende versie beschikbaar zijn. Hierboven kun je ze als ‘normale’ achtergronden downloaden. Ze hebben een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en zijn dus scherp genoeg voor de meeste Android-telefoons.

Meer over de OnePlus 9 en 9 Pro

OnePlus maakt eerder bekend dat het zijn nieuwe vlaggenschepen op dinsdag 23 maart onthuld. De smartphones lijken zich voornamelijk op de camera’s te focussen, en daarvoor is het Chinese bedrijf een samenwerking aangegaan met camerafabrikant Hasselblad. OnePlus zou ook een goedkopere high-end smartphone willen aankondigen in de vorm van de OnePlus 9R (of 9E).

De verwachting is dat de OnePlus 9 en 9 Pro over een groot amoled-scherm beschikken met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Daardoor zien animaties en games er heel vloeiend uit. Daarnaast hebben de toestellen vermoedelijk een snelle Snapdragon 888-processor, grote accu’s met ondersteuning voor supersnel opladen en veel werk- en opslaggeheugen.

Het is nog onbekend wat de OnePlus 9-telefoons gaan kosten en wanneer ze in Nederland te koop zijn. Blijf op de hoogte van het laatste OnePlus-nieuws door onze website in de gaten te houden, of check de Android Planet-app en nieuwsbrief!

