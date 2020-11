‘OnePlus brengt naast OnePlus 9 (Pro) ook de 9E uit’

OnePlus kondigt volgend jaar naast de OnePlus 9 en 9 Pro mogelijk nóg een nieuwe smartphone aan: de OnePlus 9E. Vermoedelijk gaat het om een iets goedkoper toestel.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus 9E gerucht: derde toestel komt eraan

Naast de OnePlus 9 en 9 Pro kunnen we ook een compleet nieuw toestel verwachten: de OnePlus 9E. Dit meldt de doorgaans betrouwbare smartphone-insider Max J. op zijn Voice-pagina. Max J. deelt vaker informatie over onaangekondigde OnePlus-telefoons en vaak heeft hij het bij het juiste eind.

De OnePlus 9E wordt vermeld op een afbeelding (zie hierboven), maar helaas is er nog niets over de smartphone bekend. Max J. speculeert echter dat de 9E iets minder high-end is dan de Pro-smartphones die OnePlus normaliter uitbrengt. Het is echter onduidelijk of de OnePlus 9E krachtiger wordt dan de normale OnePlus 9, of dat ‘ie juist een betaalbaar alternatief is.

OnePlus koos er in de afgelopen jaren steeds voor om twee toestellen uit te brengen. Zo verschenen eerder dit jaar de OnePlus 8 en 8 Pro en kwam het bedrijf daarvoor met de 7T en 7T Pro. De fabrikant heeft tegenwoordig ook een reeks goedkopere toestellen met de Nord-naam.

Steeds meer OnePlus-smartphones

De OnePlus Nord, sinds augustus te koop in Nederland, is met een adviesprijs van 399 euro een stuk goedkoper dan de high-end modellen van OnePlus, maar beschikt wel over goede specificaties. Zo heeft de telefoon een 90Hz-scherm, krachtige processor en grote accu die lekker snel oplaadt.

Sinds kort zijn ook de OnePlus Nord N10 5G en Nord N100 verkrijgbaar, twee toestellen van respectievelijk 349 en 199 euro. De Nord N10 5G is slechts vijf tientjes goedkoper dan de normale Nord, maar doet wel behoorlijk wat concessies. De Nord N100 is een echte budgettelefoon, die vooral opvalt door de 5000 mAh-accu. Helaas weet de OnePlus Nord N100 niet te overtuigen, zoals je in onze review kunt lezen.

Check ook de OnePlus Nord N10 5G videoreview: