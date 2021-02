Gerucht: goedkopere OnePlus-smartphone heet OnePlus 9R

OnePlus gaat een smartphone uitbrengen met de naam ‘OnePlus 9R’, zo laat een betrouwbare smartphone-insider weten. Hoogstwaarschijnlijk is het een betaalbaar toestel die naast de nieuwe OnePlus 9 en 9 Pro moet verschijnen.

Al een tijdje gaan er geruchten over een nieuwe, betaalbare OnePlus-smartphone die tegelijk met de OnePlus 9 en 9 Pro wordt aangekondigd. Over de naam van de telefoon zijn de berichten het tot nu toe niet helemaal eens, maar als we Evan Blass mogen geloven, gaat ‘ie de ‘OnePlus 9R’ heten. Blass heeft een goede reputatie als het om informatie over onaangekondigde Android-telefoons gaat.

De smartphonelekker heeft een afbeelding gedeeld van code waarin de naam ‘oneplus9r’ voorkomt. Het is echter onduidelijk wat de precieze bron van deze code is. In eerdere geruchten werd de mysterieuze telefoon nog de ‘OnePlus 9 Lite’ of ‘OnePlus 9E‘ genoemd. Volgende maand komen we waarschijnlijk te weten wat de definitieve naam van het toestel wordt, want dan zou OnePlus zijn nieuwste smartphones willen presenteren.

De OnePlus 9R wordt hoogstwaarschijnlijk goedkoper en minder krachtig dan de reguliere OnePlus 9 en duurdere (en snellere) OnePlus 9 Pro. Volgens geruchten heeft de 9R een Snapdragon 690-processor, die ook in de OnePlus Nord N10 5G zit. Ook zou het toestel een 6,5 inch-scherm hebben met een full-hd-resolutie en hoge ververssnelheid van 90Hz.

Dat laatste betekent dat het display 90 keer per seconde wordt vernieuwd, wat zorgt voor vloeiende animaties. Daardoor voelt de smartphone ook sneller aan. Tot slot zou de OnePlus 9R een forse 5000 mAh-accu hebben en foto’s maken met een 64 megapixel-camera op de achterkant. De verdere specificaties zijn nog onduidelijk.

