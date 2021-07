‘OnePlus 9T geannuleerd: wereldwijde chiptekorten de oorzaak?’

De OnePlus 9T is geannuleerd, althans dat heeft een bekende lekker via een korte cryptische tweet laten weten. Voor nu is het nog speculeren waarom de fabrikant de verbeterde versie van de huidige OnePlus 9 niet op de markt zou willen brengen.

“Geen OnePlus 9T”

De bekende lekker Max J. heeft op Twitter genoemd dat de OnePlus 9T er niet komt, maar een reden geeft hij niet. OnePlus heeft eerder dit jaar de OnePlus 9 en 9 Pro gepresenteerd, maar dit jaar werd alleen al de 9T verwacht, geen 9T Pro. Fabrikant OnePlus haalt dat trucje van het later in het jaar uitbrengen van een licht verbeterd model al enkele jaren uit.

Een reden waarom de fabrikant kiest om de 9T niet uit te brengen is echter onbekend. Het zou te maken kunnen hebben met de wereldwijde problemen voor chips, oftewel processoren. Veel producenten lopen tegen het probleem aan dat er te weinig worden gemaakt, zodat ze geen miljoenen apparaten kunnen fabriceren. Eerder gaf OnePlus echter nog aan dat het geen problemen voorzag voor toekomstige producten.

Vermeende OnePlus 9T-render

Chiptekorten ook bij andere fabrikanten

Problemen met chiptekorten spelen zeer waarschijnlijk ook bij andere fabrikanten. Zo houdt Samsung begin augustus een evenement, maar de vermeende Galaxy S21 FE gaan we daar niet zien. Er zouden simpelweg te weinig processoren gemaakt kunnen worden om te kunnen voldoen aan de vraag. Bij huidige modellen zoals de Galaxy A52 of A72 is dat ook deels te zien, want wachttijden voor zulke toestellen lopen inmiddels op naar enkele weken.

Ook bij fabrikant Huawei lijkt een tekort aan chips het geval te zijn geweest. Dat bedrijf bracht jaarlijks toestellen uit in de Mate- en P-serie. De aankomende Mate 50-serie zou echter geannuleerd zijn “om volledig te kunnen focussen op de P50-toestellen”. Een specifieke uitleg is niet gegeven en het bedrijf verkeert inderdaad in zwaar weer, maar de echte reden laat zich wel raden.

Wachten op de OnePlus 10-serie?

Als we dit jaar geen nieuwe high-end toestellen gaan zien, zul je dus moeten wachten op de OnePlus 10-serie. Heb je een OnePlus 9 op zak, dan is het ook wel fijn, je weet namelijk dat de directe opvolger nog een langere tijd op zich laat wachten.

Inmiddels brengt het bedrijf ook vaker toestellen uit in het middensegment, waarvan de OnePlus Nord 2 de nieuwste telg is. Onze ervaringen met dat recente toestel check je natuurlijk in de OnePlus Nord 2 review. Kijk je liever? Bekijk dan onderstaande videoreview.

