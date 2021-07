‘OnePlus 9T met tweede scherm te zien op vermoedelijke render’

Mogelijk is een afbeelding van de OnePlus 9T opgedoken. Opvallend is dat het toestel een tweede schermpje op de achterkant zou hebben.

OnePlus 9T render verschijnt online

De Chinese website MyDrivers heeft een afbeelding gedeeld van wat de OnePlus 9T zou zijn. De opvolger van de OnePlus 8T wordt naar verwachting later dit jaar gepresenteerd en zou er iets anders uitzien. Omdat we niet zeker weten hoe betrouwbaar de render is, nemen we de informatie voor nu met een korreltje zout.

De gelekte afbeelding toont dat de OnePlus 9T er ongeveer hetzelfde uitziet als de OnePlus 9 en 9 Pro, die eerder die jaar verschenen. De voorkant bestaat bijna volledig uit het scherm en linksboven zien we een klein gat voor de selfiecamera. De achterkant zit er daarentegen wél heel anders uit.

Zo is het camera-eiland anders dan bij de OnePlus 9-telefoons en zijn de lenzen minder groot. Vooral opvallend is dat een tweede schermpje aanwezig lijkt te zijn. Deze feature zagen we eerder bij de Xiaomi Mi 11 Ultra. Het tweede display gebruik je vermoedelijk als viewfinder bij selfies, zodat je kan zien of je goed in beeld bent. Ook kun je de tijd aflezen of meldingen checken.

MyDrivers meldt dat de camera´s van de OnePlus 9T ongeveer gelijk zijn aan die van de OnePlus 9 en 9 Pro. Deze twee toestellen hebben een 48 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en een monochroomlens. Of de 9T – net als de 9 Pro – ook een telelens krijgt om optisch in te zoomen, is onduidelijk. Op de 8T ontbreekt deze camera.

Meer OnePlus 9T-specificaties

Verder is er nog niet heel veel bekend over de OnePlus 9T. We weten alleen dat OnePlus – net als vorig jaar – geen 9T Pro uitbrengt. Daarnaast ligt het voor de hand dat de smartphone beschikt over de gloednieuwe Snapdragon 888 Plus-processor, een 120Hz-scherm en supersnel opladen. De OnePlus 9 en 9 Pro laden allebei met maximaal 65 Watt op en zitten hierdoor binnen een halfuur helemaal vol.

De Chinese smartphonemaker maakte onlangs bekend dat het zijn updatebeleid gaat verbeteren. High-end telefoons, waar de onaangekondigde 9T ook bij hoort, krijgen nu drie grote Android-updates. Daarnaast rolt het bedrijf vier jaar lang beveiligingspatches uit, zodat bezitters hun telefoon lange tijd veilig kunnen gebruiken.

De OnePlus Nord CE is de meest recente smartphone van de fabrikant. Dit toestel kost slechts 299 euro en daarmee erg betaalbaar. In onze OnePlus Nord CE review (en de video hieronder) vertellen we je alles over de telefoon.