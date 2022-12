OnePlus komt met mysterieuze aankondiging: wat kunnen we verwachten?

OnePlus komt op 17 december met een mysterieuze aankondiging in China. Het lijkt niet te gaan om de OnePlus 11, maar wat kunnen we dan wel verwachten?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mysterieuze aankondiging OnePlus op 17 december

OnePlus komt aanstaande zaterdag (17 december) met een aankondiging in China. Dat bevestigt het bedrijf op het sociale medium Weibo. Het bericht gaat vergezeld van de woorden ‘Nieuwe richting, nieuwe actie, nieuwe toekomst’ en belooft verse producten.

Dat klinkt natuurlijk behoorlijk mysterieus. Er gaan al lange tijd geruchten over de OnePlus 11, het nieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Toch betwijfelen we zeer of we die smartphone op zaterdag al gaan zien. Voor de lancering van zijn high-end smartphones plaatst OnePlus altijd meerdere ‘teasers’ online om het publiek alvast warm te maken. Dat is dit keer niet gebeurd.

Renders van de OnePlus 11

Wat we dan wel kunnen verwachten? Gezien de belofte van een ‘nieuwe richting’ zou het kunnen gaan om een product dat het bedrijf nog niet verkoopt. We lazen eerder berichten dat OnePlus een eigen tablet wil lanceren. Een vouwbare smartphone behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Daarnaast willen we de recent gelekte OnePlus 11R toch ook niet helemaal uitsluiten. Dat toestel wordt onder de ‘gewone’ OnePlus 11 gepositioneerd met een iets oudere processor: de Snapdragon 8 Plus Gen 1, die we kennen van de OnePlus 10T.

Dit zijn wel pure speculaties, want we weten op dit moment niets zeker. Ook niet of de nieuwe producten überhaupt in Nederland verschijnen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit moet je weten over de OnePlus 11

De aankondiging van de OnePlus 11 verwachten we dus eigenlijk niet meer in december. Vermoedelijk verschijnt hij in het eerste kwartaal van 2023. We weten al erg veel over deze nieuwe smartphone. Zo draait de OnePlus 11 op de Snapdragon 8 Gen 2-chip, krijgt hij 16GB geheugen en laadt het toestel snel op met 100 Watt. Daarnaast zou de telefoon een luxe behuizing van keramiek krijgen. Ook sleutelt de fabrikant aan zijn softwarebeleid: de OnePlus 11 ontvangt waarschijnlijk vijf jaar lang updates.

Op de hoogte blijven van het laatste OnePlus-nieuws? Schrijf je dan even in voor onze gratis nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons op Twitter, Instagram en Facebook.

Lees het laatste nieuws over OnePlus: