Bij een aankomende OnePlus-aankondiging in maart wil het bedrijf vier nieuwe producten presenteren. Het zou gaan om drie smartphones én de eerste smartwatch.

OnePlus aankondiging in maart: 3 smartphones

Geruchten een vroege lancering van de OnePlus 9-serie doen al even de ronde. Zo zou de producent de strijd sneller aan willen gaan met onder andere Samsung en de Galaxy S21-serie en de aankomende Find X3 Pro van Oppo die op 11 maart wordt gepresenteerd. Vorig jaar werden de OnePlus 8 en 8 Pro een maand later gepresenteerd in april.

Via 91Mobiles en Ishan Agarwal is nu ook concrete informatie naar buiten gebracht over wat we op dat evenement precies gaan zien. Het gaat om de drie toestellen, die al eerder in de wandelgangen zijn genoemd. De OnePlus 9, OnePlus 9 Pro en goedkopere OnePlus 9R zullen op dat event het levenslicht zien.

In ons OnePlus 9 geruchtenoverzicht, hebben we alles wat we al denken te weten over de OnePlus 9-serie voor je op een rij gezet. Daar lees je onder andere info over de drie modellen, gebruikte camera’s, hardware en meer.

8 maart horen we meer…

Agarwal noemt echter nog niks over een specifieke datum van het evenement en ook een releasedatum noemt hij niet. Ook vanuit OnePlus zelf is het vooralsnog angstvallig stil. Via Twitter-gebruiker Max J, weten we wel dat we daar op 8 maart verandering in lijkt te komen. Volgens de betrouwbare lekker maakt OnePlus op die datum namelijk meer details bekend over de aankondiging.

Ook de OnePlus Watch wordt aangekondigd

Naast het nieuwe drietal van smartphones, maakt ook de OnePlus Watch zijn opmaak in maart. Over het eerste slimme horloge van de fabrikant gaan al jaren geruchten. Er is echter weinig concrete info over beschikbaar.

Of het horloge van de Chinese fabrikant draait op een eigen besturingssysteem of bijvoorbeeld Wear OS is echter nog de vraag. Ook is het afwachten op verdere specificaties, prijzen en of het horloge ook hier op de markt komt.

