Deze nieuwe smartphone van OnePlus heeft 24GB(!) RAM

In thuisland China heeft OnePlus een nieuwe high-end smartphone gelanceerd. Het gaat om de OnePlus Ace 2 Pro, die uitgerust kan worden met maar liefst 24GB RAM. Of het toestel ook naar Nederland komt, is nog niet duidelijk.

OnePlus Ace 2 Pro heeft ongelooflijk veel RAM

Met de Ace 2 Pro voegt OnePlus een nieuwe high-end smartphone aan zijn aanbod toe. Het toestel draait op een zeer rappe Snapdragon 8 Gen 2-chip en heeft een 6,74 inch-oled-scherm met een resolutie van 2772 bij 1240 pixels. De ververssnelheid bedraagt 120Hz voor vloeiende beelden. Bovendien kun je de grote accu van 5000 mAh binnen 20 minuten voltanken dankzij de 150 Watt-lader.

Toch is dat niet eens het meest opvallende aspect van deze telefoon. De instapversie van de OnePlus Ace 2 Pro heeft al 12GB RAM, maar je kunt hem ook uitrusten met maar liefst 24GB werkgeheugen. De meeste laptops moeten het met minder doen.

Veel RAM is nuttig als je tientallen apps op de achtergrond hebt draaien en snel wil kunnen multitasken. Toch vragen we ons af of je op (dit moment althans) veel verschil merkt tussen de versie met 12GB en die met 24GB RAM.

De OnePlus 10T van vorig jaar

De eerste OnePlus Ace Pro verscheen vorig jaar in Nederland onder een andere naam: de OnePlus 10T. OnePlus bevestigde eerder dit jaar dat die smartphone geen opvolger krijgt. Dat maakt het uiterst onzeker of de Ace 2 Pro überhaupt wel bij ons op de markt komt. Als dat gebeurt, zal hij dus sowieso niet de OnePlus 11T gaan heten.

Mocht het toestel toch de oversteek maken naar Europa, dan positioneert OnePlus hem waarschijnlijk onder de OnePlus 11. De OnePlus Ace 2 Pro is ondanks de krachtige hardware namelijk iets minder luxe uitgevoerd. Zo zijn de camera’s een stuk eenvoudiger. Naast de 50 megapixel-hoofdcamera krijgt je alleen een groothoeklens met een magere 8 megapixel en een 2 megapixel-macrolens voor close-ups. Die laatste is zo goed als onbruikbaar.

De nieuwe RAM-race is begonnen

Jarenlang was 8GB RAM de norm voor high-end smartphones, ook bij OnePlus. De laatste paar generaties kroop dat langzaam omhoog naar 12 en vervolgens naar 16GB. Nu lijken we dus aangekomen bij de nieuwe grens van 24GB werkgeheugen.

De Ace Pro 2 is immers niet de enige Chinese smartphone met deze hoeveelheid RAM. Hetzelfde geldt voor de ZTE Nubia Redmagic 8S Pro Plus en Xiaomi Redmi K60 Ultra. Laatstgenoemde verschijnt aankomende herfst mogelijk in Nederland als de Xiaomi 13T Pro.

