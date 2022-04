Officieel: OnePlus onthult op 21 april nieuwe ‘Ace’-smartphone

OnePlus maakt bekend dat binnenkort een gloednieuwe smartphone wordt gelanceerd. Het gaat om de ‘OnePlus Ace’, het eerste toestel binnen een nieuwe smartphonelijn.

OnePlus Ace wordt op 21 april aangekondigd

OnePlus laat officieel weten dat volgende week, op donderdag 21 april, de presentatie van een nieuwe smartphonelijn plaatsvindt. De OnePlus Ace, zoals de telefoon gaat heten, wordt dan gelanceerd. Van het toestel zijn al de eerste beelden en specificaties gelekt, maar er is ook nog het één en ander onduidelijk.

Zoals je op de foto hieronder ziet, heeft de OnePlus Ace een behuizing met platte zijkanten en geen alert slider. Laatstgenoemde is een kenmerkende feature van OnePlus-telefoons, waarmee je gemakkelijk schakelt tussen geluidsprofielen. Ook zien we drie camera’s achterop en lijkt een gedeelte van de achterkant een geribbelde afwerking te hebben.

OnePlus bevestigt ook een aantal specificaties van de Ace. Zo krijgt de telefoon een Dimensity 8100-processor van fabrikant MediaTek en kan ‘ie met een vermogen van 150 Watt opladen. Dat is heel rap en een forse verbetering ten opzichte van huidige OnePlus-telefoons, zoals de OnePlus 10 Pro en Nord CE 2. De 10 Pro kan met maximaal 80 Watt opladen, de Nord CE 2 doet dit met 65 Watt.

De OnePlus Ace wordt waarschijnlijk eerst in China aangekondigd. Het is nog onduidelijk of en wanneer de nieuwe smartphone ook naar Europa komt. Zodra we hier meer over weten, lees je het natuurlijk op Android Planet.

Onlangs uitgebracht: OnePlus 10 Pro

Sinds deze maand is de OnePlus 10 Pro verkrijgbaar in Nederland. Het toestel kost 899 euro en is de opvolger van de OnePlus 9 Pro, die vorig jaar hoge ogen wist te gooien. De 10 Pro voert vooral subtiele verbeteringen door. Zo belooft OnePlus dat het oled-scherm (opnieuw 6,7 inch groot) dankzij optimalisaties soepeler overkomt en minder stroom verbruikt.

Een grotere verandering is de grotere accucapaciteit, van 5000 mAh. In de 9 Pro zit een 4500 mAh-batterij. OnePlus belooft daarom een langere accuduur. Bedraad opladen doet de OnePlus 10 Pro met maximaal 80 Watt. De oplader zit in de doos, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de Samsung Galaxy S22. De 9 Pro laadt met maximaal 65 Watt op. Draadloos opladen kan de OnePlus 10 Pro – net als zijn voorganger – met maximaal 50 Watt.

