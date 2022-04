‘OnePlus Ace verschijnt in hands-on, is zelfde toestel als OnePlus 10R’

Er zijn verschillende korte hands-ons verschenen van de OnePlus Ace, enkele dagen voor de officiële Chinese onthulling van het toestel. Ook weten we dat OnePlus het toestel ook naar andere merkten brengt onder de naam: OnePlus 10R.

OnePlus Ace hands-on: komt in blauw en zwart

Eerder schreven we al dat het op donderdag 21 april tijd is voor een nieuwe onthulling van OnePlus. Het gaat om de OnePlus Ace, een smartphone in een nieuwe lijn van het bedrijf. Althans what’s in a name? Het toestel wordt namelijk op andere markten uitgebracht als ‘OnePlus 10R’, aldus verschillende nieuwe geruchten.

Het toestel is nu ook verschenen in verschillende hands-ons, waarop het toestel in vol ornaat te zien is. Via verschillende Chinese bronnen werd het toestel namelijk al getoond, zowel in het blauw als zwart.

Eerder toonde OnePlus zelf al officiële afbeeldingen van het toestel. Daarbij valt onder andere het camera-eiland op met een grote sensor en twee kleinere. Ook is er een gedeelte met wat ribbels aanwezig, een mooi designelement, maar misschien zorgt het ook voor een betere houvast. Tot slot vallen de rechte randen op, waardoor het toestel wat doet denken aan de OnePlus X uit 2015.

Geen nieuwe smartphonelijn, alleen andere naam

Deze OnePlus Ace wordt dus binnenkort gelanceerd op de Chinese markt. Het toestel wordt echter ook in India uitgebracht, maar zal daar als OnePlus 10R op de markt komen. Of dat betekent dat het toestel ook onder die naam in Europa te koop zal zijn is nog de vraag. Waarom OnePlus ervoor kiest om hetzelfde toestel onder andere namen op de markt te brengen laat zich raden.

Het zou kunnen dat een nieuwe vlotte naam interesse moet opwekken bij mensen. De naam 10R lijkt juist ook een slimme keuze. Zo kan het bedrijf namelijk verder meeliften op het succes van de huidige OnePlus 10 Pro. Later dit jaar verwachten we trouwens ook nog de reguliere OnePlus 10 te gaan zien, maar vooralsnog zijn de geruchten daarover erg summier.

OnePlus Ace is zelfde toestel als Realme GT Neo 3

Naast hetzelfde toestel uitbrengen onder verschillende namen blijkt het ook nog eens te gaan om een ‘rebrand’ van de Realme GT Neo3. Ook dat is in dit geval niet al te vreemd. OnePlus, Realme maar ook bijvoorbeeld Oppo vallen namelijk onder hetzelfde moederbedrijf.

Dat toestel is al even op de markt, waardoor we ook de vermeende Ace-specificaties weten. Onder de motorkap ligt de MediaTek Dimensity 8100-chip, 6GB RAM en minimaal 128GB niet uitbreidbare opslag. Het toestel heeft een kleurrijk amoled-scherm van 6,7 inch met een resolutie van 2412 bij 1080 pixels.

Foto’s schiet je met de 50 megapixel-hoofdcamera of groothoeklens van 8 megapixel. Close-ups maak je met de macrocamera en selfies schiet je in een maximale resolutie van 16 megapixel. Dat toestel is verkrijgbaar met een accu van 5000 mAh die oplaadt met 80 Watt of als 4500 mAh-variant. Die variant kan echter wel opladen met maximaal 150 Watt. OnePlus lijkt echter alleen de snelst opladende variant uit te brengen.

