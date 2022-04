Dit is de OnePlus Ace: voor de helft opgeladen in vijf minuten

De OnePlus Ace is de nieuwste smartphone van het Chinese bedrijf en beschikt over interessante features. Vooral opvallend is dat de Ace bizar snel oplaadt dankzij de 150 Watt-snellaadtechniek.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Ace officieel onthuld

OnePlus heeft in China een gloednieuw toestel uit de doeken gedaan: de Ace. De telefoon dook al op in geruchten en ziet nu dus officieel het levenslicht. De OnePlus Ace is een betaalbare smartphone die opvalt door één specifieke functie: het snelle opladen. Dit is al jaren een belangrijke feature van OnePlus-telefoons, maar bij de Ace doet het bedrijf er nog een schepje bovenop.

Het vullen van de accu gaat bijzonder snel en met een vermogen van 150 Watt. Ter vergelijking: de OnePlus 10 Pro gaat ‘maar’ tot 80 Watt. Volgens OnePlus is vijf minuten opladen genoeg voor 50 procent accusap. Daarmee kom je vaak een groot deel van de dag door. De fabrikant belooft dat de batterij jarenlang ‘gezond’ blijft en niet snel slijt.

De accu is overigens 4500 mAh groot, wat anno 2021 een beetje gemiddeld is. Het amoled-scherm meet 6,7 inch, heeft een full-hd-resolutie (2412 bij 1080 pixels) en een hoge ververssnelheid van 120Hz. Door dat laatste ogen beelden lekker vloeiend en voelt de smartphone sneller aan.

Snelle processor en nieuw design

Onder de motorkap van de OnePlus Ace zit een MediaTek Dimensity 8100 Max-processor. Daar stopt OnePlus 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij, al verschijnen ook versies met 12GB RAM en 256 of 512GB opslag. Het is onduidelijk hoe snel de MediaTek-chip precies is, maar we denken niet dat ‘ie niet zo krachtig is als de Snapdragon 8 Gen 1 van Qualcomm.

De OnePlus Ace ziet er behoorlijk anders uit dan de OnePlus-toestellen die recentelijk zijn uitgebracht. Zo zit het cameragat (voor de selfiecamera) boven in het midden van het scherm. De achterkant lijkt ook uit meerdere ‘gedeeltes’ te bestaan, met aan de linkerkant een soort geribbelde afwerking. De alert slider, waarmee je gemakkelijk tussen geluidsprofielen schakelt, ontbreekt helaas.

Tot slot draait de OnePlus Ace op Android 12 en heeft de telefoon drie camera’s achterop. Naast een 50 megapixel-hoofdcamera is er een 8 megapixel-groothoeklens voor wijde shots en een 2 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij. De OnePlus Ace verschijnt in China met een adviesprijs van 2499 yuan. Dit is omgerekend iets meer dan 355 euro. Het is onduidelijk of en wanneer de Ace in Europa wordt uitgebracht.

Lees meer over OnePlus: