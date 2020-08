OnePlus heeft de laatste Android 11-bèta vrijgegeven voor de OnePlus 8 en 8 Pro. Deze testversie geeft een goed beeld van de verbeteringen en veranderingen in de definitieve Android 11-update, die binnenkort verwacht wordt.

Nieuwe functies in OnePlus Android 11 bèta

Android 11 staat voor de deur en OnePlus is één van de fabrikanten die de software-update alvast test op zijn smartphones. Om precies te zijn op de OnePlus 8 en 8 Pro. OnePlus gebruikt Android 11 als basis voor zijn OxygenOS 11-softwareschil en voegt diverse functies en visuele veranderingen door ten opzichte van stock-Android.

In de derde en laatste bèta zijn de wijzigingen goed zichtbaar. Het is nu mogelijk om een altijd-aan-scherm te gebruiken, waarbij het display in stand-by-modus een klokje en eventuele meldingsicoontjes toont. Veel concurrerende smartphones ondersteunen al jaren een altijd-aan-scherm.

OnePlus voegt daarnaast drie thema’s toe aan zijn Zen Mode-app, om je telefoon op stil te zetten en tot rust te komen. Ook kan de galerij-app nu een wekelijks ‘verhaal’ maken op basis van je foto’s en video’s. Standaard-apps als de galerij, weer en de launcher (de startschermen) zijn ook visueel aangepakt.

Nieuwe look lijkt op die van Samsung

De Android 11-software bevat verder een nieuwe dynamische achtergrond die zich aanpast op het tijdstip van de dag, een nieuw lettertype, een verbeterde donkere modus en een nieuw visueel uiterlijk voor betere bediening met één hand.

Bron: Techdroider

Die nieuwe look is flink anders dan stock-Android en lijkt geïnspireerd door Samsungs One UI, dat al een paar jaar meegaat. Op de linkerscreenshot is bovendien te zien dat OnePlus meer nadruk legt op het aanmaken en gebruiken van een OnePlus-account, bijvoorbeeld voor cloudopslag en een (digitale) portemonnee.

Download de bèta

Als je een OnePlus 8 of 8 Pro hebt, kun je de derde bèta installeren om Android 11 uit te proberen. Maak van tevoren wel een back-up van je gegevens. Het installeren van de bèta verwijdert namelijk al je apps, foto’s en andere data van je toestel.

OnePlus raadt aan de bèta alleen te installeren als je genoeg technische kennis hebt. Een verkeerde actie kan je smartphone namelijk onherstelbaar beschadigen en valt niet binnen de garantie.

Op het forum van de fabrikant vind je de instructies om de Android 11-bèta op de OnePlus 8 (Pro) te installeren. Goed om te weten: de software is nog niet af en niet helemaal stabiel. Je kan downgraden naar Android 10.

Definitieve update in de maak

Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de definitieve Android 11-update uitbrengt voor zijn smartphones. Google lanceert de software-versie begin september en naar verwachting volgt OnePlus een paar weken later. De nieuwste OnePlus 8 en 8 Pro en OnePlus Nord zullen de update als eerste krijgen.

De OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro krijgen ook Android 11. Vermoedelijk verschijnt de update later ook voor de OnePlus 6 en 6T.

