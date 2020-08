Heb je een OnePlus-smartphone? Dan wil je vast weten of je straks een update krijgt naar Android 11. In dit artikel zetten we op een rijtje welke OnePlus-telefoons worden bijgewerkt.

OnePlus Android 11-update: deze smartphones krijgen ‘m

OnePlus staat meestal vooraan in de rij als het gaat om het uitbrengen van Android-updates en de verwachting is dat dit ook bij Android 11 zo zal zijn. De fabrikant heeft zijn officiële updateplannen nog niet bekendgemaakt, maar we kunnen al wel een goede inschatting maken.

Vrijwel alle recente OnePlus-smartphones worden in de toekomst voorzien van Android 11. Het bedrijf rolt doorgaans drie Android-versie-updates uit voor zijn toestellen, wat betekent dat de OnePlus 6 en nieuwer wordt bijgewerkt. De OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 en OnePlus Nord krijgen de Android 11-update waarschijnlijk eerst. Daarna volgen andere (oudere) modellen. Dit betekent het volgende voor de Android 11-plannen van OnePlus:

De verwachting is dat ook de oudere OnePlus 6, die begin 2018 is uitgebracht, een update krijgt. De telefoon verscheen met Android 8.1 (Oreo) en omdat OnePlus zijn toestellen drie Android-versie-updates geeft, kan de 6 ook met Android 11 aan de slag. De OnePlus 5 en 5T, die een jaar eerder verschenen, ontvingen ook drie updates. OnePlus bracht eerder dit jaar een Android 10-update voor deze telefoons uit.

Dit is nieuw in de update

Android 11 verbetert de privacy van het besturingssysteem doordat je apps bijvoorbeeld een eenmalige permissie kan geven. Hierdoor hebben ze één keer toestemming om bijvoorbeeld je camera, microfoon of locatie te gebruiken. Bij apps die je langere tijd niet hebt gebruikt, worden de app-permissies bovendien automatisch ingetrokken.

Daarnaast bevat Android 11 een verbetert notificatiesysteem, waarbij de meldingen van chat-apps altijd bovenaan staan. Hierdoor zie je je WhatsApp’jes altijd meteen en het is mogelijk om berichtjes van specifieke personen prioriteit te geven. Met de chat-bubbels zet je gesprekken ‘vast’ op je homescreen, zodat je altijd snel kunt antwoorden en niet telkens je chat-apps hoeft op te starten.

Over Android 11 legt OnePlus de vernieuwde versie van zijn skin: OxygenOS 11. De update bevat alle standaard vernieuwingen van Android 11, maar introduceert ook een always-on-display en een compleet nieuw design, dat lijkt op het uiterlijk van Samsungs One UI.

Heb je een smartphone van een ander merk? Check dan het Android 11 update-overzicht om te zien of jij ook een update krijgt!