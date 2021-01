Deze oudere OnePlus-smartphones krijgen een Android 11-update

OnePlus heeft bekendgemaakt welke toestellen in de toekomst worden bijgewerkt naar Android 11. Zelfs de OnePlus 6 krijgt een update naar de nieuwste Android-versie.

In een bericht op het officiële OnePlus-forum laat de fabrikant weten welke smartphones Android 11 krijgen. Het bedrijf begint met de OnePlus Nord en brengt volgende week al een open bèta uit voor deze smartphone. Dit is een testversie die je eventueel op je Nord kan installeren, om alle vernieuwingen van Android 11 alvast te proberen. Later verschijnt de volledige en definitieve release.

Ook gebruikers van de OnePlus 7 (Pro) en 7T (Pro) kunnen een Android 11-update verwachten, al moeten ze iets langer wachten. Tijdens de ontwikkeling liep het bedrijf tegen technische problemen aan, maar deze zijn inmiddels opgelost. OnePlus brengt binnenkort een bèta uit en maakt niet bekend wanneer de definitieve update verschijnt.

Heb je een oudere OnePlus 6/6T (uit 2018), dan kun je straks ook met Android 11 aan de slag. Het bedrijf deelt op een later moment meer informatie, maar gaat de telefoons wel bijwerken. Dit is netjes, want Android 11 zou de derde grote Android-upgrade voor de OnePlus 6-telefoons zijn. De toestellen verschenen met Android 8.1 (Oreo) en kregen al updates naar versie 9.0 (Pie) en 10. Het bedrijf gaat tot slot de OnePlus Nord N10 5G en N100 van een update voorzien.

Meer over Android 11

Met Android 11 introduceert OnePlus ook versie 11 van zijn OxygenOS-software. De skin past vooral visueel het nodige aan en lijkt nogal op de One UI-software van Samsung. Android 11 bevat onder andere de handige chatbubbels, verbeterde notificaties en nieuwe privacy-opties.

De OnePlus 8T, de meest recente smartphone van de Chinese fabrikant, draait standaard op Android 11. De OnePlus 8 en 8 Pro zijn vrij snel na de release van de nieuwste Android-versie van een update voorzien. Meer weten? In onze review van de OnePlus 8T vertellen we je meer over de software-update. Of check de Android 11 review voor een uitgebreid oordeel over de nieuwe versie.

