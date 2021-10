Deze OnePlus-smartphones krijgen een Android 12-update

Heb je een smartphone van OnePlus? Dan is de kans groot dat je toestel over een tijdje wordt bijgewerkt naar Android 12. We zetten de ondersteunende telefoons op een rijtje.

De release van Android 12 verloopt iets anders dan bij voorgaande Android-versies. Hoewel Google de update al officieel heeft uitgebracht, zijn er nog geen smartphones die ‘m kunnen downloaden. Daar komt over ‘een aantal weken’ verandering in, want dan zien Pixel-gebruikers de Android 12-update verschijnen. Daarna zijn toestellen van andere fabrikanten aan de beurt.

OnePlus maakt nu bekend welke smartphones op een Android 12-update kunnen rekenen. Heb je OnePlus 7 of nieuwer? Dan zit je goed, want de nieuwe Android-versie komt voor alle recente OnePlus-telefoons beschikbaar. Gebruikers van de oudere OnePlus 6(T) vallen helaas buiten de boot; zij moeten upgraden naar een nieuwer toestel als ze Android 12 willen installeren.

Hierboven zie alle OnePlus-telefoons die in de toekomst worden bijgewerkt naar Android 12. Zoals je ziet, worden ook verschillende betaalbare smartphones van een update voorzien. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus Nord 2 en OnePlus Nord CE. De nog goedkopere Nord N10 5G en Nord N100 hebben helaas pech, want deze toestellen blijven steken op Android 11.

Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de Android 12-updates uitbrengt. We verwachten echter dat het bedrijf begint met de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro en dan de lijst van boven naar beneden ‘afwerkt’. Hoe het zit met de Nord-toestellen, is echter moeilijk te zeggen. Houd Android Planet in de gaten voor het laatste nieuws hierover.

Nieuw in Android 12

Android 12 brengt grote verandering met zich mee, maar veel hiervan zien we alleen op Googles eigen Pixel-smartphones. OnePlus laat echter weten wat we van OxygenOS 12, de software van het bedrijf die is gebaseerd op Android-versie 12, kunnen verwachten. Zo wordt de interface voorzien van een nieuw likje verf en krijgt de Notities-app een flinke upgrade.

Daarnaast maakt OnePlus de software veiliger en zijn de Zen Mode (waarmee je je telefoon eventjes rustig aan de kant kan leggen) en Toolbox (voor het spelen van mobiele games) aangepast. OnePlus-telefoons moeten met OxygenOS 12 ook energiezuiniger zijn, zodat de accu langer meegaat.

Meer weten? Check ook onze video over Android 12 hieronder!