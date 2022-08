Deze OnePlus-smartphones krijgen een Android 13-update

OnePlus heeft bekendgemaakt welke toestellen een Android 13-update krijgen. Check in dit artikel of jouw OnePlus-telefoon op de lijst staat!

Niet alleen de OnePlus 10T is aangekondigd, maar OnePlus heeft ook zijn updateplannen voor Android 13 gepresenteerd. Hoewel Android 13 nog niet officieel door Google is uitgebracht, komt daar wel spoedig verandering in. Na de officiële release is het de beurt aan andere fabrikanten.

De meeste recente OnePlus-telefoons kunnen een Android 13-upgrade verwachten. Het bedrijf laat weten dat de OnePlus 10 Pro de eerste smartphone is die wordt bijgewerkt. Vervolgens is ‘later dit jaar’ de gloednieuwe OnePlus 10T aan de beurt. Wanneer andere toestellen de update precies krijgen, is onduidelijk.

Zoals je hierboven ziet, worden naast de duurdere smartphones van OnePlus ook goedkopere modellen van een update voorzien. Natuurlijk zijn er wel een aantal afwezigen: de originele OnePlus Nord ontbreekt en ook als je een OnePlus 7(T) of 7(T) Pro hebt, blijf je steken op de huidige Android-versie.

Android 13 bouwt voort op het fundament dat met Android 12 is gelegd. Zo hoef je geen grote designveranderingen of wereldschokkende features te verwachten, maar er zijn natuurlijk wel de nodige verbeteringen. OnePlus voegt bijvoorbeeld de optie toe om Spotify te gebruiken op het always on-display.

Ook nieuw: de OnePlus 10T

De fabrikant heeft ook de OnePlus 10T aangekondigd, een nieuw high-end toestel met erg krachtige hardware. De smartphone is met een prijs van 699 euro goedkoper dan de OnePlus 10 Pro en beschikt over de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dit is de snelste processor van dit moment voor Android-telefoons.

Daar stopt OnePlus standaard 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte bij. Veeleisende gebruikers kunnen kiezen voor de versie met 16GB(!) aan werkgeheugen en 256GB opslag. Daarmee hoort de OnePlus 10T bij de snelste smartphones van dit moment.

De OnePlus 10T

Een belangrijke functie van de 10T is de oplaadsnelheid. In het doosje van de telefoon zit een 150 Watt-snellader, waarmee je de batterij in nog geen 20 minuten volledig vult. Tien minuten aan de oplader is volgens OnePlus genoeg om de hele dag vooruit te kunnen. Draadloos opladen ontbreekt overigens, een functie die we bij de OnePlus 10 Pro wel zien.

Om kosten te besparen heeft OnePlus de 10T niet met de beste camera’s van dit moment uitgerust. Op de achterkant zien we dezelfde 50 megapixel-hoofdcamera als de Nord 2T, met daarnaast een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Op de voorkant zit nog een 16 megapixel-frontcamera voor selfies en videogesprekken.

Video: 9 weetjes over de gloednieuwe OnePlus 10T

