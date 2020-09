OnePlus bevestigt aanstaande release OnePlus 8T 5G

OnePlus bevestigt de komst van de OnePlus 8T 5G. De smartphonefabrikant plaatste een afbeelding op sociale media met de woorden ‘Coming soon’. We hoeven dus niet lang meer op het toestel te wachten.

OnePlus 8T 5G komt eraan

De officiële naam van het toestel is de OnePlus 8T 5G. OnePlus noemt de smartphone alleen op sociale media en een speciale website in India. De telefoon zal daar dus binnenkort verschijnen. Er zijn nog geen teasers van het toestel opgedoken in andere landen. Toch is de OnePlus 8T 5G vermoedelijk ook snel in Nederland te koop.

De OnePlus 8T heeft veel weg van zijn voorganger, de OnePlus 8. Ook het nieuwe toestel heeft een 6,55 inch-scherm met linksboven een gaatje voor de selfiecamera. Wel zou het scherm een hogere ververssingsnelheid van 120Hz hebben, net als de OnePlus 8 Pro. De OnePlus 8 moest het doen met 90Hz.

OnePlus zou maar één variant van de 8T uitbrengen. De OnePlus 8 Pro krijgt waarschijnlijk geen opvolger. Waarom de fabrikant hiervoor kiest, is onduidelijk.

Snelle telefoon, snel opladen

Er is al veel bekend over de specificaties van de OnePlus 8T 5G. Zo draait de telefoon volgens geruchten op een Snapdragon 865-chip. Dat is dezelfde processor die de OnePlus 8 aan boord heeft. Het bedrijf zou dus niet voor de nog snellere Snapdragon 865 Plus kiezen. Er komen vermoedelijk twee varianten met 8 of 12GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte. Het toestel zou uit de doos direct op Android 11 draaien.

De OnePlus 8T 5G krijgt vier camera’s achterop. Dat is er eentje meer dan bij de OnePlus 8. De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixel. Daarnaast beschikt het toestel over een 16 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De camera’s zitten niet langer onder elkaar, maar zijn geplaatst in een L-vorm. Dat zien we ook op bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20.

De accu van de OnePlus 8T 5G zou een capaciteit van 4500 mAh hebben. Dat is niet veel meer dan de 4300 mAh van de OnePlus 8, maar het nieuwe toestel zou wel veel sneller opladen. De 8T 5G zou kunnen snelladen met 65 Watt, terwijl de 8 het met 30 Watt moest doen. De telefoon zit dus in in een mum van tijd weer vol.

