OnePlus Buds 3 aangekondigd: alles wat je moet weten

OnePlus heeft de Buds 3 in China onthuld. Naar verwachting zijn deze draadloze oordopjes binnenkort ook in Nederland verkrijgbaar. We praten je bij over de specificaties.

OnePlus Buds 3 specificaties

Er waren voor de lancering verschillende specificaties van de OnePlus Nord Buds 3 gelekt. We weten echter nu na de Nord Buds 3-aankondiging dat vrijwel alles accuraat was. De opvolger van de OnePlus Buds Pro 2 beschikt over actieve ruisonderdrukking (ANC). Daar zijn wel enkele verbeteringen doorgevoerd.

Bij de OnePlus Nord Buds 3 zit een modus die kan herkennen in welke omgeving je zit en het niveau van de ruisonderdrukking hierop aanpast. Zit je bijvoorbeeld in een drukke trein, dan filteren de oortjes meer geluid en heb je minder last van alle geluiden om je heen. Volgens OnePlus zijn er nu drie microfoontjes in de oortjes ingebouwd om de ruisonderdrukking accurater te laten werken.

De OnePlus Buds 3 hebben een IP55-certificaat, wat inhoudt dat ze stof- en waterdicht zijn. Dit is dezelfde certificering als de OnePlus Buds 2 Pro heeft. De Buds 3 beschikken over een accucapaciteit van 58 mAh. De bijgeleverde oplaadcase heeft een capaciteit van 520 mAh.

Kleuren en prijs

Het design van de OnePlus Buds 3 en het bijbehorende oplaaddoosje is minimalistisch, met een glanzende afwerking. Het ontwerp is daarmee vrijwel hetzelfde als de Buds Pro 2. Er zijn twee kleuren in China waar consumenten uit kunnen kiezen: blauw en zwart. Of er nog andere kleuren in Nederland worden aangeboden als de Buds 3 lanceert, is nog even afwachten.

Voor de Buds 3 is gekozen voor plastic oortipjes, iets wat we ook bij de OnePlus Nord Buds 2 zagen. Deze zorgen ervoor dat de draadloze oordopjes goed in je oren blijven zitten. Er zitten ongetwijfeld ook weer tipjes van verschillende formaten bij de Buds 3, zodat je de oortjes altijd kan laten passen.

Naar verwachting zijn ook deze draadloze oordopjes van OnePlus betaalbaar. Waar de OnePlus Buds 2 Pro een adviesprijs van 179 euro hebben, wordt verwacht dat de OnePlus Buds 3 een prijs van 99 euro krijgen. De prijs weten we hopelijk na de presentatie van het merk op 23 januari 2024, waar ook de OnePlus 12R wordt getoond.

