‘OnePlus Buds Pro 2-afbeeldingen gelekt: dit zijn de nieuwe oordopjes’

Online zijn renders van de OnePlus Buds 2 Pro gelekt. De nieuwe draadloze oordopjes verschijnen in een strak kleurtje en met natuurlijk een oplaadcase.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de OnePlus Buds 2 Pro-renders

Eerder dook al informatie op over de OnePlus Buds 2 Pro en nu zijn er renders verschenen. De doorgaans betrouwbare website 91Mobiles deelt in samenwerking met lekker Kuba Wojciechowski plaatjes van de nieuwe oordopjes. De Buds 2 Pro hebben een donkergroen kleurtje en lijken verder op de Buds Pro.

Deze draadloze oordopjes bracht OnePlus vorig jaar uit. De nieuwe Buds 2 Pro hebben zoals gezegd een vergelijkbaar design, waarbij de bovenkant van de oordopjes mat is en de onderkant juist een glimmende afwerking heeft. De oplaadcase, die je ook op de afbeeldingen ziet, heeft dezelfde groene kleur en oogt verder vrij basic.



Zo is er uiteraard plek om de Buds 2 Pro op te laden en zit er in het midden een fysiek knopje. Die gebruik om de draadloze oordopjes in de koppelstand te zetten, zodat je ze kan verbinden met je smartphone, tablet, computer of ander apparaat. Aan de voorkant zit ook een klein led-lampje om de accustatus te checken.

Focus op betere batterijduur

Door een eerder gerucht weten we dat OnePlus vooral de accuduur van zijn draadloze oordopjes gaat verbeteren. De Buds 2 Pro zou – als de actieve ruisonderdrukking is ingeschakeld – tot zes uur meegaan op een volle lading. De OnePlus Buds Pro van vorig jaar houden het maximaal vijf uur vol.

Opvallend is dat de ingebouwde batterij van de oplaadcase juist minder groot zou zijn. Daardoor kun je de Buds 2 Pro minder vaak opladen, voordat het doosje zelf aan het stroom moet. In totaal zou je 22 uur naar muziek kunnen luisteren met active noise cancellation. Zet je de ruisonderdrukking uit, dan gaan de OnePlus-dopjes waarschijnlijk tot 9 uur mee als ze volledig zijn opgeladen.

Verder weten we dat de OnePlus Buds 2 Pro snel kunnen opladen dankzij de Warp Charge-functie. Tien minuten opladen is genoeg om weer tien uur naar muziek te kunnen luisteren. Tot slot zouden de oordopjes een IP55-certificatie krijgen, zodat ze tegen een beetje water kunnen, en rond de 150 euro gaan kosten.

Meer over draadloze oordopjes

Heb je nú oordopjes nodig om muziek te luisteren? Check dan het overzicht met de beste draadloze oordopjes van dit moment. Een goed setje dopjes hoeft overigens niet duur te zijn: check onze lijst met de beste draadloze oordopjes onder de 100 euro. En mocht je het nog goedkoper willen: dit zijn de beste draadloze oordopes onder 50 euro.