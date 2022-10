‘OnePlus Buds Pro 2 gelekt: langer luisteren op één acculading’

De eerste specificaties van de OnePlus Buds Pro 2 zijn gelekt. De oordopjes zouden onder meer een betere batterijduur krijgen dan hun voorgangers.

‘Dit zijn de specificaties van de OnePlus Buds Pro 2’

OnePlus bracht de eerste Buds Pro vorig jaar uit, maar werkt nu aan een volgende generatie van zijn duurste oordopjes. De bekende lekker OnLeaks gaf de specificaties van de OnePlus Buds Pro 2 door aan de Indiase website Pricebaba. Ze krijgen onder meer twee drivers: eentje van 11 en eentje van 6 millimeter. Die tweede is nieuw en zou voor een betere geluidskwaliteit moeten zorgen.

Verder sleutelt OnePlus vooral aan de accuduur. Met de actieve ruisonderdrukking ingeschakeld gaan de oordopjes zes uur mee op een batterijlading. De eerste generatie kwam niet verder dan vijf uur. Opmerkelijk genoeg lijkt de oplaadcase juist een kleinere capaciteit te krijgen. In totaal zou je 22 uur naar muziek kunnen luisteren met active noise cancellation. Dat was bij de vorige Buds Pro nog 28 uur. Heb je geen behoefte aan ruisonderdrukking? Dan kun je negen uur naar muziek luisteren met de OnePlus Buds Pro 2. Met de oplaadcase meegerekend heb je 38 uur muziek op zak.

De eerste generatie OnePlus Buds Pro

De actieve ruisonderdrukking zou het omgevingsgeluid met 45 decibel dempen. Je kunt het niveau van onderdrukking overigens zelf instellen. Bovendien heeft elk oordopje nu drie microfoons. Daardoor zou de verstaanbaarheid tijdens het plegen van een telefoontje een stuk beter moeten zijn.

Volgens de gelekte specificaties van de OnePlus Buds Pro 2 beschikken de dopjes ook weer over Warp Charge. Na tien minuten laden heeft de oplaadcase voor tien uur stroom getankt. De Buds zelf zouden na tien minuten in het doosje weer twee uur vooruit kunnen. Net als hun voorgangers krijgen de oordopjes een IP55-certificaat. Daardoor zijn ze bestand tegen regen en een redelijke hoeveelheid stof.

Welke oordopjes passen bij jou?

De OnePlus Buds 2 Pro zouden te koop zijn in de kleuren zwart, wit en groen. Wanneer ze te koop zijn en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend. We verwachten een vergelijkbaar prijskaartje als hun voorgangers, die aanvankelijk voor 149 euro over de toonbank gingen. Inmiddels zijn ze een stuk goedkoper.

Ben je nú op zoek naar nieuw geluid in je oren? We hebben de beste draadloze oordopjes van dit moment voor je op een rij gezet. Als je op de centjes let, kun je kijken naar de beste draadloze oordopjes onder de 100 euro. Nog goedkoper kan ook: check dan de beste draadloze oordopjes onder 50 euro.

