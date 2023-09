‘Zien: afbeeldingen van nieuwe OnePlus Buds Pro 3 gelekt’

De beste draadloze oordopjes van OnePlus krijgen een upgrade. Online zijn afbeeldingen en specificaties van de OnePlus Buds Pro 3 gelekt. Je bekijkt de renders hier.

‘Dit zijn de OnePlus Buds Pro 3-oordopjes’

De OnePlus Buds Pro 2-oordopjes werden eerder dit jaar geïntroduceerd, samen met de OnePlus 11. Daarom verwachten we dat de OnePlus Buds Pro 3 ook tegelijkertijd met de OnePlus 12 verschijnen. Met dank aan lekker OnLeaks en website MySmartPrice weten we hoe de nieuwe Buds Pro 3’s eruit komen te zien en wat de specificaties zijn.

Het uiterlijk van de OnePlus Buds Pro 3-oordoppen verrast ons niet. Het is vrijwel hetzelfde ontwerp als de Buds Pro 2, die op hun beurt weer sprekend op de originele Buds Pro lijken. De Buds Pro 3 hebben wederom een in-ear-ontwerp met rubberen opzetstukjes voor een goede afsluiting van je oorgang en er zitten weer steeltjes aan de oordopjes. De afwerking is echter niet meer hetzelfde, want deze splitst niet op het steeltje, maar op het oorstukje.

Interne specificaties

De vermeende specificaties komen ook grotendeels overeen met de Buds Pro 2 van OnePlus. Zo is er actieve ruisonderdrukking die tot 48dB omgevingsgeluid dempt. Ook is er een woofer van 10.4 millimeter en een tweeter van 6 mm. Het geluid is weer ontwikkeld in samenwerking met DynAudio. Verder hebben de oordopjes Google Fast Pair, zodat ze snel koppelen met je smartphone en/of laptop.

Verder zeggen de geruchten dat de OnePlus-oordoppen negen uur meegaan op een acculading zonder ruisonderdrukking en zes uur als deze functie is ingeschakeld. De oplaadcase voegt hier nog maximaal 22 uur aan toe. Door tien minuten de oordopjes met usb-c op te laden, kun je weer vijf uur luisteren. Verder zijn de oordopjes zelfs IP55-stof- en waterdicht. Ze kunnen daarmee prima tegen een regenbui, maar laat ze met zwemmen aan de kant liggen. De oplaadcase is IPX4-gecertificeerd en kan dus minder goed tegen water.

Bij Android Planet zijn we erg te spreken over de draadloze oordopjes van OnePlus en de Buds Pro 2 gebruiken we met regelmaat. Eerder schreven we een review over de oordopjes. De OnePlus Buds Pro 3 lijken echter maar een kleine upgrade. Houd Android Planet in de gaten om het laatste OnePlus-nieuws niet te missen.

