Officieel: OnePlus deelt details draadloze oplader OnePlus 8 Pro

Er zijn details verschenen over de eerste draadloze oplader van OnePlus. Het apparaat moet rond de 70 euro gaan kosten en laadt de OnePlus 8 Pro op met maximaal 30 Watt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus deelt zelf details over draadloze oplader

Update bericht 07-04-2020 15.45

OnePlus heeft op hun eigen forum ook verschillende details genoemd over deze aankomende draadloze oplader. Zo gaat het bedrijf in op de technologie achter het product. Daarin wordt uitgelegd hoe ze ervoor zorgen dat draadloos opladen kan met maximaal 30 Watt. Ook wordt de claim van ’50 procent opladen in 30 minuten’ genoemd door OnePlus zelf.

Tot slot noemt het bedrijf ook tussen neus en lippen door dat ‘OnePlus apparaten’ ook zijn op te laden met andere draadloze laders. Zo kun je via de Qi-techniek laden met maximaal 5 Watt. Met een Qi-lader met epp-ondersteuning kan dat met maximaal 10 Watt. Over zaken als de prijs of het uiterlijk van de lader laat het bedrijf zich verder niet uit.

Origineel bericht 07-04-2020 12.03

‘OnePlus’ draadloze oplader gelekt’

Verschillende specificaties over de aankomende draadloze oplader van OnePlus zijn getweet door TechDroider. Zo noemt het Twitter-account dat de OnePlus 8 Pro met 30 minuten draadloos laden voor 50 procent vol zit. Volgens eerdere geruchten krijgt het toestel een 4510 mAh-accu en werkt draadloos laden met maximaal 30 Watt. De 8 Pro volledig draadloos opladen kost zo’n 80 minuten.

Het oplaadstation beschikt ook over een actieve ventilator om de temperatuur te regelen. Bij draadloos opladen komt namelijk warmte vrij, een zorg die OnePlus al eerder uitsprak. Ook is ingebouwde beveiliging aanwezig tegen oververhitting en stofdetectie.

Dat laatste zorgt er waarschijnlijk voor dat je een notificatie krijgt als er teveel stof op de oplader ligt, waardoor draadloos opladen niet goed werkt. Dankzij kunstmatige intelligentie wordt de ventilator in de nacht uitgeschakeld.

Ook heeft de bekende telecominsider Evan Blass van zich laten horen. Hij publiceerde vermeende persafbeeldingen van de draadloze oplader. Daaruit valt op te maken dat je het toestel niet neerlegt om op te laden, maar in het dockingstation zet.

Het apparaat is afgewerkt in het wit met zilveren accenten en heeft aan de voorkant een enkele led die blauw kan oplichten. De OnePlus 8 Pro steunt tijdens het laden op een klein voetje. Aan de zijkanten is geen opstaand randje aanwezig, dus je moet altijd goed opletten hoe je het toestel plaatst. Het oplaadstation zou in Europa zo’n 70 euro kosten.

Overige informatie OnePlus 8 (Pro)

Naast het Pro-model verwachten we ook de OnePlus 8 te gaan zien bij de aankondiging op 14 april. De OnePlus 8 Pro wordt het topmodel uit de serie en krijgt een groot amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Ook de Snapdragon 865-chip en veel opslag- en werkgeheugen zijn aanwezig. De OnePlus 8 krijgt een iets kleiner scherm, dat maximaal 90 keer per seconde ververst.

Beide toestellen draaien op Android 10 met de OxygenOS-schil en zijn voorzien van meerdere camera’s op de achterkant. Opladen kunnen de toestellen bedraad met maximaal 30 Watt, maar de OnePlus 8 Pro laadt dus ook draadloos op. Daarnaast is dat model volgens geruchten stof- en waterdicht dankzij een IP68-certificering. De smartphones komen uit in verschillende nieuwe kleuren en krijgen standaard 5G.

Lees het laatste nieuws over OnePlus