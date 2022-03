Historie: hoe OnePlus in een paar jaar naar de top steeg

OnePlus, wie kent het bedrijf niet. De Chinese fabrikant verkoopt jaarlijks miljoenen smartphones. Maar hoe is OnePlus eigenlijk zo groot geworden? We nemen je mee terug naar 2014. Dit is de historie van OnePlus: lees snel verder!

De OnePlus One: waar het allemaal begon

Op 16 december 2013 richtten voormalig Oppo-onderdirecteurs Pete Lau en Carl Pei een nieuw smartphonemerk op: OnePlus. Niet lang daarna, in april 2014, kondigde de fabrikant zijn allereerste smartphone aan. Het toestel heette de OnePlus One en gooide meteen hoge ogen. Hier begint de historie van OnePlus.

De OnePlus One had krachtige hardware, een strak en origineel design, veelzijdige software en een prijs die honderden euro’s lager lag dan bij concurrerende toptoestellen. In dit artikel lees je hoe verschillende aspecten OnePlus in een korte periode naar de top hielpen.

OnePlus One

Lage prijzen, krachtige hardware

Als je aan OnePlus denkt, dan denk je inmiddels waarschijnlijk al lang niet meer aan lage prijzen. De OnePlus 9 Pro heeft bijvoorbeeld een adviesprijs van maar liefst 899 euro. Dit was echter niet altijd het geval. De OnePlus One kostte namelijk slechts 270 euro. Hiervoor kreeg je de destijds gloednieuwe Snapdragon 801-chip, een groot 5,5 inch-scherm en 13 megapixel-camera.

De OnePlus 2 deed hier nog een schepje bovenop. Het toestel had een snellere chip, aluminium randen en een vingerafdrukscanner. De prijs ging met 334 euro echter iets omhoog. Het toestel was echter nog steeds een stuk goedkoper dan de concurrenten.

OnePlus 5

De trend van een stijgende prijs ging echter gestaag door. Ieder model werd nét iets duurder. Andere smartphones werden echter ook steeds duurder. Waar de Galaxy S5 in 2014 – hetzelfde jaar dat de OnePlus One uitkwam – ‘slechts’ 700 euro kostte, leg je voor een Galaxy S22 Ultra in 2022 maar liefst 1249 euro neer.

Omdat de concurrerende toestellen ook in prijs stegen, viel de prijsstijging bij OnePlus-telefoons in de ogen van de consument mee. De toestellen bleven hierdoor populaire ‘budget’-opties – hoewel er destijds ook steeds meer goedkopere opties bij kwamen. Vooral concurrenten uit OnePlus-thuisland China, zoals Xiaomi en Huawei, kregen steeds meer vingers in de pap.

OnePlus had haar waarde tegen die tijd echter al dubbel en dwars bewezen. De fabrikant creëerde in een korte tijd een flinke fanbase en een goede merknaam. De fabrikant maakte smartphones die een goede balans tussen prijs en kwaliteit realiseerden.

Inmiddels zijn OnePlus-smartphones niet meer helemaal wat ze ooit waren. OnePlus-toestellen zijn inmiddels behoorlijk prijzig – en ook op de hardware heeft menig reviewer wat aan te merken. Of de indrukwekkende historie van OnePlus een positief einde krijgt, is dus nog maar de vraag.

OnePlus stond voor exclusiviteit

OnePlus begon als exclusief merk. Dat zou je misschien niet zeggen, maar de OnePlus One kon je enkel met een invite kopen. Deze moest je eerst aanvragen, zodat OnePlus kon inschatten hoeveel toestellen ze moesten produceren. De fabrikant voorkwam hiermee dat het in al zijn enthousiastme tienduizenden OnePlus One’s zou maken, zonder ze te verkopen.

OnePlus bleek met zijn eerste smartphone echter een groot succes in handen te hebben. Invites waren niet aan te slepen en werden voor hoge bedragen online doorverkocht. De OnePlus One veranderde langzaam maar zeker in een exclusief hebbeding; een smartphone die spannender was dan alle concurrerende toestellen van dat moment.

Met de komst van de OnePlus 2 was het invite only-systeem voorgoed verleden tijd. Iedereen kon het toestel bestellen. Dat moest wel via de OnePlus-website – en hier een daar een andere aanbieder die het toestel middels grijze import aanbood. Je kon destijds dus niet een T-Mobile-winkel binnenlopen voor een OnePlus-toestel. Inmiddels is dit allemaal wél mogelijk.

CyanogenMod

De OnePlus One draaide op CyanogenMod. Deze naam komt trouwe Android-fans van het eerste uur vast bekend voor. CyanogenMod was een custom ROM – ofwel een gemodificeerde versie van Android. CyanogenMod kon op allerlei Android-smartphones geïnstalleerd worden, maar hiervoor moest de gebruiker diens smartphone eerst ‘rooten’. Dat was een risicovol proces. Tijdens het rooten konden smartphones onbruikbaar worden en daarnaast verviel ten alle tijden de fabrieksgarantie.

OnePlus leverde haar One-smartphone dus al vanuit de doos met CyanogenMod. Hierdoor was menig techliefhebber direct geprikkeld om het toestel aan te schaffen. In 2016 trok CyanogenMod de stekker eruit, waarna OnePlus-smartphones op een reguliere, iets aangepaste versie van Android draaiden: OxygenOS.

Never Settle… of toch wel?

“Wat er ook gebeurt, we zullen nooit stilstaan.” Met andere woorden: OnePlus blijft ieder jaar – naar eigen zeggen – vooruitgang boeken. De pakkende tagline past bij het beeld dat de fabrikant over zichzelf wil schetsen. Ongekende kracht voor een lage prijs. Inmiddels lijkt OnePlus echter steeds meer te settelen – de smartphones van de fabrikant krijgen steeds meer kritiek en laten regelmatig flinke steken vallen. Zo breekt de OnePlus 10 zonder veel kracht te zetten in tweeën als een knakworst.

Deze OnePlus 10 Pro heeft betere dagen gekend

We hopen dat OnePlus op een dag weer terugkeert naar haar roots. Écht goede smartphones voor een betaalbare prijs. Het wordt tijd dat OnePlus haar historie weer eens eer aan doet. Want laten we eerlijk zijn: dat doet OnePlus al jaren niet meer.

Ben je benieuwd naar onze ervaringen met de OnePlus 9 Pro, het huidige Nederlandse vlaggenschip van OnePlus? Bekijk hieronder dan even onze uitgebreide videoreview van het toestel:

