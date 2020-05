De samenwerking tussen OnePlus en McLaren is definitief beëindigd. Vanaf nu gaan er geen unieke McLaren Editions meer verschijnen van OnePlus-telefoons.



Samenwerking OnePlus en McLaren beëindigd

OnePlus werkte de afgelopen jaren samen met het automerk om ​​speciale McLaren-varianten van zijn telefoons uit te brengen. Die samenwerking is nu echter beëindigd, wat betekent dat we in de toekomst geen McLaren-varianten van OnePlus-telefoons gaan zien.

Om het begin van de samenwerking te markeren, lanceerde Oneplus in 2018 de 6T McLaren Edition. Deze werd later opgevolgd door de 7T Pro McLaren Edition in 2019. Ook de OnePlus Concept One die op CES 2020 werd getoond was een resultaat van de samenwerking tussen de twee bedrijven.

OnePlus McLaren Edition-toestellen

OnePlus 6T McLaren Edition

De OnePlus 6T McLaren Edition was de eerste OnePlus-telefoon in samenwerking met het raceautomerk. De telefoon introduceerde 30W Warp Charge en had een uniek ontwerp dat geïnspireerd was op McLarens. De design-elementen bevonden zich ook in de software van de telefoon, in de vorm van unieke thema’s en tweaks. Het toestel bood tot slot maar liefst 10 GB aan RAM, waarmee het zo goed als alle concurrentie overtrof.

OnePlus 7T Pro Mclaren Edition

De OnePlus 7T Pro McLaren Editon kwam zonder grote vernieuwingen, maar was wel een van de krachtigste telefoons toen hij uitkwam. Dit toestel draaide op een Snapdragon 855 Plus in combinatie met 12GB aan RAM. Naast zijn snelheid kenmerkte de telefoon zich ook met zijn uiterlijk. De telefoon zat vol oranje elementen en had een speciale print op de achterkant. Als kers op de taart kreeg je een hoesje erbij dat gemaakt was van hetzelfde leer als uit de interieurs van McLarens sportauto’s.



OnePlus Concept One

Tot slot is er de OnePlus Concept One, een concepttelefoon die nooit in productie is gegaan. Dit toestel draaide voornamelijk om zijn speciale techniek. De Concept One bevatte speciaal, dimbaar glas aan de achterkant. Hierdoor werd de camera minder zichtbaar als je hem niet gebruikte. Ditzelfde glas is terug te vinden in sportwagens van McLaren. Het is dus duidelijk te zien waar OnePlus zijn inspiratie vandaan haalde.

De samenwerking is nu officieel voorbij, maar de betekent niet dat OnePlus stopt met het uitbrengen van speciale edities. Het merk staat bekend om zijn samenwerkingen met bedrijven uit een branches, waardoor een nieuwe samenwerking erg aannemelijk is. Wanneer het bekend is wie McLarens opvolger wordt, lees je dat uiteraard hier.

