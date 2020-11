Het updatebeleid van de OnePlus N10 5G en OnePlus N100 is bekendgemaakt. De fabrikant belooft alleen een update naar Android 11 en twee jaar beveiligingsupdates. Dat is opmerkelijk, omdat Android 11 allang uit is én concurrerende smartphones langer updates krijgen.

OnePlus N10 5G en N100 krijgen alleen Android 11

OnePlus brengt de N10 5G en N100 deze maand uit in Nederland voor respectievelijk 349 en 199 euro. De smartphones draaien nog op Android 10 en niet op Android 11, dat sinds september beschikbaar is. Opvallend, want de OnePlus 8T die in oktober verscheen, is wél direct voorzien van Android 11.

De fabrikant laat Android Planet desgevraagd weten dat de N10 5G en N100 ‘een grote Android-update en twee jaar beveiligingsupdates krijgen.’ Dit betekent dat de twee smartphones alleen kunnen rekenen op Android 11, een update die niet meer dan logisch aanvoelt.

Concurrentie doet het beter

Volgens OnePlus is het updatebeleid voor de nieuwe Nord-modellen in lijn met de concurrentie, maar dat klopt niet helemaal. Enkel Motorola geeft vergelijkbaar geprijsde smartphones ook maar één grote Android-update. Andere merken, waaronder Samsung, Nokia en Oppo, stellen twee versie-updates beschikbaar.

Twee jaar beveiligingsupdates is inderdaad gebruikelijk in deze prijsklasse, maar onder meer Nokia doet dit drie jaar. En dus krijgt de Nokia 3.4 van 149 euro langer updates dan de OnePlus N10 5G, die honderden euro’s duurder is.

Verschil met Oppo en eigen toestellen

Het matige updatebeleid van OnePlus is extra bijzonder, omdat de twee Nord-toestellen bijna identiek zijn aan modellen van zusterbedrijf Oppo. De N100 is in feite een Oppo A53, die wél Android 11 en 12 ontvangt. Dat liet een woordvoerder van Oppo onlangs weten aan Android Planet.

OnePlus biedt zelf ook de Nord aan, die een paar tientjes meer kost dan de N10 5G. De Nord krijgt Android 11 en 12 en drie jaar beveiligingsupdates en is dus meer toekomstbestendig. Dure OnePlus-smartphones als de 8 Pro krijgen ook drie jaar updates. Wil je de beter updatebeleid, dan zijn deze toestellen dus interessanter.

