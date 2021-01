Het lijkt erop dat OnePlus binnenkort verschillende nieuwe cameramogelijkheden introduceert. Aanwijzingen daarvoor zijn gevonden in de laatste versie van de camera-app. Misschien worden deze functies geïntroduceerd bij de OnePlus 9-reeks.

‘OnePlus nieuwe camerafuncties op een rij’

Dankzij een installatiebestand van de OnePlus Camera-app versie 6.4.23 zijn er verschillende nog niet geïntroduceerde camerafuncties aan het licht gekomen. Dat bestand is via een zogenaamde apk-teardown uitvoerig bekeken door mensen van XDA Developers. Hieronder lichten we de nieuwe mogelijkheden kort uit.

Tilt-shift modus

Fotograferen in tilt-shift modus is een bekende techniek, waarbij je foto’s maakt van de normale omgeving, die dan sterk verkleind lijkt te zijn. Alles op de foto ziet er daarom kleiner uit dan normaal en het lijkt alsof je foto’s gemaakt hebt in de miniatuurwereld van Madurodam. De knappe koppen van XDA hebben de functie nog niet werkend gekregen, maar onderstaande screenshots laten wel zien hoe het precies werkt.

Star Burst

Richt je je smartphonecamera op een felle lichtbron, dan zie je vaak een ster-effect, ook wel ‘star burst’ genoemd. Er zijn aanwijzingen gevonden dat de camera-app van OnePlus een modus krijgt om dit juist te versterken en nog scherper vast te leggen dan nu met toeval gebeurt.

Moon Mode

Het fotograferen van de maan blijft veel mensen én fabrikanten fascineren. Onder andere Samsung of Huawei hebben al toestellen op de markt met een speciale stand om de maan haarscherp vast te leggen. Ook OnePlus werkt aan zo’n functie schrijft XDA, waarbij je met behulp van verschillende filters ook de kleur van het hemellichaam kunt aanpassen.

Hyperlapse

Ook lijkt het mogelijk te worden om binnenkort zogenaamde hyperlapses vast te leggen. Dat is anders dan een timelapse wat nu al wel mogelijk is. Zo’n timelapse leg je namelijk vast vanaf een vast punt, terwijl je tijdens een hyperlapse juist beweegt.

Focus peaking

De laatste gevonden nieuwe info gaat over de ‘focus peaking’-mogelijkheid. Daarmee zie je tijdens het fotograferen op beeld wat de gebieden zijn die in volledige focus zijn. Zo weet je precies of hetgeen wat je wil fotograferen scherp in beeld is of niet, voordat je op de sluiterknop tikt.

Nieuwe cameramogelijkheden met OnePlus 9-lancering?

Of en wanneer de fabrikant de vijf gevonden functies echt naar OnePlus-smartphones brengt is nog de vraag. XDA speculeert dat dit mogelijk gebeurt met de introductie van de OnePlus 9-reeks, die in maart moet plaatsvinden.

We verwachten tijdens dat event drie toestellen te gaan zien in de vorm van de OnePlus 9, OnePlus 9E (of Lite) en het topmodel, de OnePlus 9 Pro. Daarnaast is het nog afwachten of OnePlus de beschreven functies uitbrengt voor toestellen van oudere generaties.

