Eindelijk: OnePlus Nord 2 krijgt Android 12-update in Europa

OnePlus is begonnen met de uitrol van Android 12 voor Europese gebruikers van de Nord 2. De update liet (heel) lang op zich wachten.

Terwijl de eerste smartphones worden bijgewerkt naar Android 13, krijgt de OnePlus Nord 2 nu pas een update naar Android 12. Tweakers meldt dat de software-upgrade op dit moment wordt uitgerold in Europa en ook bij Nederlandse gebruikers verschijnt. Het gaat echter om een geleidelijke uitrol, waardoor het even duurt voordat iedereen de update kan downloaden.

Opvallend is dat de Android 12-update voor de Nord 2 eind mei al werd aangekondigd, maar pas maanden later verschijnt bij Europese gebruikers. OnePlus is sowieso erg laat met de update; veel Nord-telefoons zijn inmiddels bijgewerkt naar Android 12. Gebruikers moesten het al die tijd doen met het verouderde Android 11.

Heb je een OnePlus Nord 2 en wil je weten of je kan updaten? Je krijgt automatisch een melding als de Android 12-upgrade beschikbaar is. Je kan ook handmatig controleren op updates. Dit doe je door de instellingen te openen, naar beneden te vegen, voor ‘Software-updates’ te kiezen en dan op ‘Checken op updates’ te tikken.

Android 12 introduceert het Material You-design, dat ervoor zorgt dat het uiterlijk van Android kleurrijker en persoonlijker wordt. Op basis van je wallpaper worden de kleuren van menu’s, apps en meer aangepast. In de update zitten ook nieuwe privacyfuncties en OnePlus heeft er een recente beveiligingspatch in verwerkt.

Meer over de Nord 2

De Nord 2 is één van de populairste smartphones van vorig jaar. Het toestel heeft een krachtige processor, prima 50 megapixel-camera, strak design en kan lekker snel opladen. Dankzij de zogeheten Warp Charge 65-techniek kun je de batterij in ongeveer een halfuur van 0 naar 100 procent laden.

Een paar maanden geleden is een opvolger uitgebracht in de vorm van de OnePlus Nord 2T. Deze smartphone verschilt niet veel van de Nord 2. De processor is iets krachtiger, de accu laadt een fractie sneller op en de camera’s zijn verbeterd. De telefoon draait uit de doos op Android 12 en krijgt twee grote upgrades, naar Android 13 en 14. Het is echter onduidelijk wanneer de Android 13-update precies verschijnt.

