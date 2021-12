‘OnePlus Nord 2 CE gelekt: dit zijn de specificaties’

OnePlus werkt aan een opvolger voor de Nord CE, zo blijkt uit een nieuw gerucht. De specificaties zijn nu ruim voor de officiële aankondiging gelekt.

‘OnePlus Nord 2 CE specificaties duiken op’

De informatie komt van 91Mobiles, een website die vaker specificaties (en afbeeldingen) van onaangekondigde smartphones deelt en doorgaans zeer betrouwbaar is. De opvolger van de OnePlus Nord CE – die eerder dit jaar verscheen – zou simpelweg de Nord 2 CE heten en in februari verschijnen. 91Mobiles heeft het over een aankondiging in India, maar mogelijk komt de telefoon ook naar Europa.

De OnePlus Nord 2 CE beschikt naar verluidt over een amoled-scherm van 6,4 inch, met een hoge ververssnelheid van 90Hz. Onder de motorkap zou zich een MediaTek Dimensity 900-processor bevinden. Deze chip is sneller dan de Snapdragon 750G-chip van de eerste Nord CE, en wordt bijgestaan door minimaal 6GB werkgeheugen. Voor het opslaan van apps, foto’s en media is 128 of 256GB interne opslagruimte aanwezig.

Een belangrijke verbetering van de Nord 2 CE ten opzichte van zijn voorganger, heeft te maken met de oplaadsnelheid. Het aankomende toestel zou kunnen snelladen met 65 Watt, net als de OnePlus 9 Pro en OnePlus Nord 2. Dit is fors sneller dan de 30 Watt-oplaadtechniek van de Nord CE van eerder dit jaar. De smartphone zou ook standaard draaien op Android 12 en beschikken over een koptelefoonaansluiting en stereospeakers. De alert slider, waarmee je snel schakelt tussen geluidsprofielen, ontbreekt.

Tot slot weet 91Mobiles welke camera’s de nieuwe OnePlus-telefoon krijgt. Op de achterkant zou een 64 megapixel-hoofdcamera zitten, met daarnaast een 8 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s en een 2 megapixel-macrolens. Voor het maken van selfies en voeren van videogesprekken, gebruikt de Nord 2 CE een 16 megapixel-frontcamera.

Over de OnePlus Nord CE

De ‘originele’ OnePlus Nord CE werd in juni onthuld en heeft een adviesprijs van 299 euro. In onze OnePlus Nord CE review waren we behoorlijk enthousiast over de smartphone. We beoordeelden ‘m met een 8,5. Hieronder lees je de conclusie van de recensie.

De OnePlus Nord CE is misschien niet de meest spannende Android-telefoon van 2021, maar wel eentje die goed in elkaar steekt. Voor 299 euro krijg je een fijne smartphone met veel features, waar je niet de hoofdprijs voor hoeft te betalen. Veel concessies hoef je er ook niet voor te doen, want alleen de camera’s zijn niet geweldig.