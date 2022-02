‘Dit zijn alle specificaties van de betaalbare OnePlus Nord 2 CE’

Eerder verscheen al wat informatie, maar nu zijn alle OnePlus Nord 2 CE-specificaties verschenen. Daarbij vallen enkele dingen op, zoals de Android-versie en de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

‘Alle OnePlus Nord 2 CE-specificaties gelekt’

OnePlus heeft laten weten dat de Nord 2 CE op 17 februari gepresenteerd zal worden, ook voor de Nederlandse markt. Hieronder vind je het originele bericht van 11.03.

Op 17 februari krijgen we de OnePlus Nord 2 CE te zien, de opvolger van de huidige Nord CE en een betaalbaar toestel van OnePlus. Eerder verschenen al renders en enkele specificaties, maar nu liggen echt alle details op straat.

Deze zijn gelekt door Ishan Agarwal via MySmartPrice en wij nemen ze met je door. Het scherm heeft een grootte van 6,43 inch en een full hd-resolutie. Het gaat om een amoled-paneel dat kleuren fijn weergeeft en een hoog contrast heeft. In een klein gaatje in het display is de selfiecamera te vinden van 16 megapixel. Het scherm heeft een maximale ververssnelheid van 90 keer per seconde. Dat is wat rapper dan een 60Hz-scherm, maar niet zo snel als het 120Hz-display van bijvoorbeeld de OnePlus 10 Pro.

De processor is de MediaTek Dimensity 900 en er is 8GB RAM aanwezig. Het interne geheugen van 128GB is uit te breiden met een geheugenkaartje van maximaal 1TB. Opladen van de 4500 mAh-accu gaat met maximaal 65 Watt. Daarvoor gebruikt het toestel de SuperVOOC-technologie van Oppo. Beide bedrijven vallen onder BBK Electronics en delen daardoor ontwikkelingskosten en gebruikte technieken.

Vier camera’s en oude Android 11

De Nord 2 CE beschikt over in totaal vier camera’s. Naast de enkele frontcamera zien we op de achterzijde nog eens drie lenzen. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel. Kiekjes maken in een iets wijdere hoek doe je met de 8 megapixel-camera. De functie van de laatste sensor is nog onbekend, maar deze heeft een schamele resolutie van 2 megapixel. Hij zou gebruikt kunnen worden voor macrofoto’s van dichtbij of om diepte-informatie vast te leggen voor portretfotografie.

Opvallend is dat het toestel nog uitgeleverd wordt met Android 11, terwijl Android 12 al even uitrolt. We verwachten twee grote Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Er is ook een koptelefoonaansluiting aanwezig, het toestel weegt 173 gram en is 7,8 millimeter dik.

Beschikbaarheid en onthulling OnePlus Nord 2 CE

Volgens de bron komt de Nord 2 CE op de markt in twee kleuren: Gray Mirror en Bahamas Blue, maar een prijs is nog niet genoemd. De normale CE kostte 299 euro voor het 6/128GB-model. De onthulling in India zal plaatsvinden op 17 februari. Of het bedrijf tegelijk kiest voor een wereldwijde lancering is nog onbekend.

