Waarom de OnePlus Nord 2 Wouter’s favoriete smartphone van 2021 is

Met 2022 in het vooruitzicht blikken de redacteuren van Android Planet terug op hun (minst) favoriete smartphones van het jaar. Wouter legt uit waarom zijn favoriete smartphone de OnePlus Nord 2 is en wat hem juist is tegengevallen.

Waarom de OnePlus Nord 2 mijn favoriete smartphone is

Traditiegetrouw kijkt de Android Planet-redactie terug op het afgelopen jaar. Ook 2021 bracht weer veel uiteenlopende smartphones, waar we er veel van hebben getest. Tijd om onze favorieten en dompers te kiezen. Voor 2021 heb ik de OnePlus Nord 2 als mijn favoriete smartphone gekozen.

Dt is best opvallend, want de afgelopen jaren heb ik steevast een high-end toestel gebruikt als daily driver. De OnePlus Nord 2 is echter zo goed dat ik de snellere hardware en betere camera’s van duurdere toestellen niet mis. Sterker nog: de Nord 2 hoort bij de beste toestellen van dit jaar en heeft sowieso een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Lekker snel en fijne software

De OnePlus Nord 2 is met een adviesprijs van 399 euro honderden euro’s goedkoper dan de high-end toptoestellen, maar biedt desondanks uitstekende prestaties. Het toestel is lekker vlot dankzij de MediaTek Dimensity 1200-processor, die prima zijn werk doet en apps en games zonder problemen draait. Ook heb je genoeg werkgeheugen (8GB) en opslagruimte (128GB) tot je beschikking.

De prestaties van de Nord 2 zijn natuurlijk niet zo goed als die van OnePlus’ eigen OnePlus 9 en 9 Pro (of bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 en iPhone 13), maar dat is gezien de adviesprijs logisch. Heel veel verschil merk ik in ieder geval niet: als jarenlange gebruiker van high-end Android-telefoons was ik zo gewend aan de midrange OnePlus Nord 2.

Verder ben ik erg tevreden met het 6,43 inch-scherm, dat mooie beelden toont en een hoge ververssnelheid van 90Hz heeft. Het toestel ziet er tof uit – vooral vanwege de blauwe behuizing – en is ook stevig. De vingerafdrukscanner onder het scherm werkt ook uitstekend en laat me bijna nooit in de steek.

Ook de software gebruik ik met veel plezier. Bij de Nord 2 trok OnePlus zijn eigen OxygenOS-schil iets meer samen met de Oppo-software, waardoor alles er iets anders uitziet dan bij vorige OnePlus-telefoons. Online is lang niet iedereen hierover te spreken, maar ik heb me er nauwekijks aan gestoord. De software is vlot en ligt nog steeds dichtbij stock-Android – en dat is voor mij het belangrijkst.

Nooit zorgen om de accu

De allerfijnste feature van de OnePlus Nord 2 vind ik het snelladen. In het doosje zit een 65 Watt-oplader en daarmee zit de telefoon enorm snel vol, net als bij de duurdere OnePlus 9 en 9 Pro. Ideaal als je – net als ik – vaak vergeet om ‘s avonds je telefoon op te laden en dan ‘s ochtends tegen een bijna lege accu aankijkt.

Een kwartiertje aan het stroom vult de batterij weer voor tientallen procenten en daarmee kun je heel wat uren vooruit. Een halfuur is al genoeg voor een volledig volle accu. Vaak kies ik ervoor om vlak voordat ik de deur uit loop de Nord 2 eventjes aan de oplader te hangen, en het verbaast me iedere keer weer hoe hoog het accupercentage staat.

Samenvattend hoef je je bij de Nord 2 nooit zorgen te maken om de batterij – ondanks dat de accuduur niet eens zo geweldig is. Een volle dag is geen probleem, maar het is bij zeer intensief gebruik ook mogelijk om het toestel binnen een dag leeg te trekken. De oplaadsnelheid maakt het echter meer dan goed.

De OnePlus Nord 2 heeft overigens nog wel wat verbeterpunten. Vooral het updatebeleid kan beter. OnePlus brengt weliswaar twee grote Android-updates naar de smartphone (Android 12 en 13), maar hier moet je veel langer op wachten dan bij de duurdere telefoons van het bedrijf. Daarnaast verschijnen beveiligingspatches niet altijd op tijd: het is al regelmatig voorgekomen dat ik de update van de maand ervoor binnenkreeg.

Natuurlijk heeft OnePlus meer concessies moeten doen om de Nord 2 voor 399 euro te kunnen verkopen. Zo zijn de camera’s goed – zeker de 50 megapixel-hoofdcamera – maar niet op het niveau van de absolute toptoestellen. Vooral de groothoeklens maakt niet altijd de beste foto’s. Verder snap ik het nut van de 2 megapixel-monochroomlens niet: ik heb hem nog nooit gebruikt en zal dat waarschijnlijk ook nooit doen.

Tegenvaller(tje) van het jaar: Android 12

Het is misschien een beetje gek om een Android-versie als ‘tegenvaller van het jaar’ te kiezen, zeker omdat ik behoorlijk positief was over Android 12 in de review. De update voegt immers allerlei toffe nieuwe features toe, is weer slimmer dan zijn voorganger en verandert – voor het eerst in jaren – het design van Android écht grondig.

Er kleeft echter één groter ‘maar’ aan: Android 12 is een update die vooral voor Pixel-telefoons enorm interessant is. En laat deze Google-telefoons nou niet officieel in Nederland worden verkocht. Het is daardoor moeilijker om een Pixel-smartphone te bemachtigen en voor smartphones van andere merken is Android 12 simpelweg niet zo’n big deal.

Samsung houdt bijvoorbeeld vast aan zijn eigen One UI-design, al voert de fabrikant wel wat aanpassingen door zodat je sommige Android 12-designelementen krijgt. Andere functies van de update, zoals het Privacy Dashboard en de camera- en microfoon-icoontjes, komen overigens wel naar toestellen van andere fabrikanten. Het is alleen jammer dat Google de nieuwste Android-versie zo specifiek richt op zijn eigen Pixel-telefoons. Bij voorgaande Android-versies was dit (veel) minder het geval.

De favoriete smartphones van 2021

