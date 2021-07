OnePlus Nord 2 livestream: hier volg je de onthulling

Vanmiddag om 16.00 is het tijd voor een nieuw hoofdstuk van fabrikant OnePlus. Vanaf dat moment kun je meekijken met de OnePlus Nord 2 livestream, waarbij we alles te weten komen over dit nieuwe toestel in het middensegment.

Check hier de OnePlus Nord 2 livestream

Ga er alvast maar voor zitten, want vanaf 16.00 is het tijd voor de onthulling van de OnePlus Nord 2. Het nieuwe toestel wordt de opvolger van de Nord uit 2020 en beloofd weer een fijn toestel te worden. Inmiddels is er namelijk al het een en ander uitgelekt, waardoor we een vrij goed beeld hebben gekregen van deze smartphone voor het middensegment. Meekijken doe je makkelijk en virtueel via onderstaande YouTube-stream.

https://www.youtube.com/watch?v=tlWTY9_cAJg

Wat we al weten over de OnePlus Nord 2

De afgelopen tijd is er al van alles gelekt over het komende midrange-toestel van OnePlus. Zo weten we al dat ‘ie een MediaTek 1200-processor aan boord krijgt in plaats van een Snapdragon-chip. Die processor heeft onder andere ondersteuning voor 5G. Via verschenen afbeeldingen weten we dat er totaal vier camera’s aanwezig zijn, terwijl de normale Nord nog zes stuks aan boord had.

Over het scherm heeft de fabrikant zelf al het een en ander laten weten. Dat wordt 6,43 inch groot en ververst 90 keer per seconde. Dat zorgt voor een soepele ervaring, waardoor het toestel iets sneller aanvoelt. Het gaat om een amoled-scherm, waardoor de kleuren en het contrast ook prima in orde zijn.

Volgens geruchten heeft de accu een capaciteit van 4500 mAh en kun je ‘m opladen met maximaal 65 Watt. Daarmee is de batterij niet alleen een stuk groter dan de originele Nord, maar gaat opladen ook een stuk sneller. Draadloos opladen is vast en zeker niet van de partij, simpelweg om de prijs te drukken.

Tot slot heeft het bedrijf al laten weten dat het toestel draait op OxygenOS 11.3, gebaseerd op Android 11. Daarbij verwachten we minimaal twee grote Android-updates naar Android 12 en 13. Over prijzen is nog niks bekend, maar de OnePlus Nord kwam op de markt als 8/128GB-versie voor 399 euro en als 12/256GB-model voor 499 euro.

