OnePlus Nord 2 officieel: dit moet je weten over de midranger

Na het succes van de eerste Nord is nu de OnePlus Nord 2 officieel gepresenteerd. Het is de eerste smartphone van het merk met een MediaTek-processor en hij ligt binnenkort in de winkels voor 399 euro.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus Nord 2 officieel: alles op een rij

De OnePlus Nord 2 is de nieuwste smartphone van de Chinese fabrikant en de directe opvolger van de OnePlus Nord uit 2020. Het toestel is op veel punten (flink) verbeterd, maar er is ook wat hetzelfde gebleven, zoals de instapprijs. Het model met 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag kost 399 euro. Ook is er een variant aangekondigd met 12GB RAM en 256GB opslag voor 499 euro.

Beide versies zijn verkrijgbaar in het grijs en blauw en hebben een achterkant van glas. De grijze variant heeft een matte afwerking, terwijl de blauwe glanzend is. Het toestel is per direct te pre-orderen bij verschillende Nederlandse webwinkels, waaronder Mobiel.nl, Coolblue, T-Mobile en OnePlus zelf. De release van het nieuwe toestel vindt plaats op 28 juli.

Lees ook direct onze uitgebreide OnePlus Nord 2 review

Scherm bijna identiek aan voorganger

OnePlus rust de Nord 2 uit met een amoled-scherm van 6,43 inch en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat is een fractie kleiner dan de Nord, maar wel zien we dezelfde ververssnelheid van 90Hz. Dat zorgt ervoor dat het display 90 keer per seconde wordt ververst en daardoor een soepele gebruikservaring biedt.

De optische vingerafdrukscanner zit onder het scherm. OnePlus kiest bij dit toestel niet voor een dubbele selfiecamera zoals bij de Nord. In plaats daarvan zien we weer een enkele frontcamera. Daarmee schiet je plaatjes van maximaal 32 megapixel.

OnePlus kiest voor MediaTek-processor

Na het jarenlange gebruik van Snapdragon-chips bewandelt OnePlus dit jaar een ander pad. De Nord 2 is namelijk voorzien van de MediaTek Dimensity 1200-processor. Deze is krachtig genoeg voor alledaagse taken, het spelen van 3D-games en multitasking. De keuze voor deze chip is logisch, aldus OnePlus. Om de prijs en prestaties aantrekkelijk te houden, was een processor van Snapdragon in dit toestel niet mogelijk. Natuurlijk is er 5G-ondersteuning aan boord, zodat je klaar bent voor de toekomst.

Ook zijn er verschillende AI-functies mogelijk door de processor. Zo wordt kunstmatige intelligentie gebruikt bij het scherm. Kleuren worden wat opgepimpt in apps als VLC en YouTube en content met een lage resolutie wordt verscherpt. Zo zien films met een lagere resolutie er beter uit. Verder wordt het scherm dankzij AI in direct zonlicht net wat feller, zodat ‘ie nog steeds goed af te lezen is. Ook bij de camera (hieronder meer) wordt gebruikgemaakt van de slimheid van de processor. Zo herkent het toestel 22 scènes en past daarop de instellingen automatisch aan.

De smartphone biedt plek aan twee simkaarten, maar de opslagruimte uitbreiden is niet mogelijk. Tevens is het toestel niet stof- en waterdicht en een koptelefoonpoort ontbreekt. Wel zijn er stereospeakers aanwezig en gebruik je de bekende alert slider om te schakelen tussen geluidsprofielen. Dit is een fysiek schuifje aan de rechterkant van het toestel.

Drie camera’s, hoofdcamera van OnePlus 9

Op de achterkant van de OnePlus Nord 2 zitten drie camera’s. De 50 megapixel-hoofdcamera kennen we van de OnePlus 9. Er is optische beeldstabilisatie aan boord en ook een nachtmodus. Ook kun je foto’s schieten in de Ultra Nightscape-modus voor nog betere kiekjes.

Wil je een foto maken in een wijdere hoek? Dan gebruik je de groothoeklens met een resolutie van 8 megapixel. De derde camera is een monochroomlens die we ook kennen van de OnePlus 9-serie. Daarmee voeg je filters toe aan foto’s of maak je een zwart/wit-kiekje.

Filmen kan met de frontcamera en camera op de achterkant tegelijk. Filmen met de primaire camera kan in een resolutie van maximaal 4K met 30 frames per seconde. Daarnaast biedt het toestel mogelijkheden om in slowmotion te filmen of een timelapse te maken. OnePlus heeft ook een Pro-modus toegevoegd voor tijdens het filmen, zodat je handmatig kunt spelen met bijvoorbeeld de witbalans, of makkelijk de focus aanpast.

Accu, snelladen en Android 11

De accu is een groter dan bij de Nord en heeft een capaciteit van 4500 mAh. Ook is de oplaadsnelheid met maximaal 65 Watt een stuk hoger, waardoor de accu sneller vol zit. Draadloos opladen is niet mogelijk en voorbehouden aan de duurdere toestellen.

Het is het eerste toestel met OxygenOS 11.3. Dat is de licht aangepaste versie van Android 11 met enkele fijne aanpassingen. OnePlus zegt dat het toestel ook updates krijgt naar Android 12 en 13 én drie jaar beveiligingsupdates.

OnePlus Buds Pro aangekondigd

Tijdens de virtuele presentatie van het nieuwe toestel zijn ook de OnePlus Buds Pro aangekondigd. Deze draadloze in ear-oordopjes hebben actieve ruisonderdrukking, waardoor je omgevingsgeluid makkelijk wegfiltert.

De dopjes worden geleverd in een oplaadcase met een ingebouwde accu. Zo kun je in totaal op een volle lading tot wel 38 uur muziek luisteren. De OnePlus Buds Pro komen in twee kleuren op de markt: glanzend wit en matzwart. De adviesprijs bedraagt 149 euro en bestellen kan vanaf eind augustus.

OnePlus Nord 2 prijs en release

De prijzen en releasedatum van de OnePlus Nord 2 vind je hieronder. Het toestel is per direct (22 juli) te pre-orderen bij Mobiel.nl, Belsimpel, Coolblue, T-Mobile en binnenkort ook bij OnePlus zelf. Op 28 juli vindt de release van de Nord 2 plaats in Nederland.

OnePlus Nord 2 (grijs / blauw) 8GB / 128GB – vanaf 22 juli voor 399 euro

voor OnePlus Nord 2 (grijs / blauw) 12GB / 256GB – vanaf 22 juli voor 499 euro

voor OnePlus Buds Pro (zwart / wit) – vanaf 28 augustus voor 149 euro

Lees meer nieuws over OnePlus: