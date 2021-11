Dit is de speciale Pac-Man-versie van de OnePlus Nord 2

Een speciale versie van de OnePlus Nord ter ere van Pac-Man is nu officieel gepresenteerd. Het toestel is voorzien van dezelfde specificaties, maar heeft een heel ander uiterlijk. Ook zijn er verschillende aanpassingen in de software doorgevoerd, waardoor het gele “happertje” ook daar een rol speelt.

OnePlus Nord 2 Pac-Man officieel gepresenteerd

Dat ‘ie eraan kwam wisten we al en nu is de nieuwe versie van de OnePlus Nord 2 officieel aangekondigd. Het gaat om een variant waarbij het bekende gamekarakter Pac-Man de hoofdrol speelt. Zo vind je op witglanzende achterkant het bekende poppetje, maar er is meer. In het donker verschijnt er namelijk een glow in the dark-doolhof op de achterzijde. Verschillende accessoires geïnspireerd op Pac-Man zijn ook beschikbaar, waaronder hoesjes en een speciale draadloze lader.

Ook in de software zijn allerlei verwijzingen te vinden naar Pac-Man en andere karakters uit het spel zoals Blinky, Clyde en Pinky. Als je het toestel opstart verschijnt er een opstartanimatie van Pac-Man en ook zijn er verschillende achtergronden gebaseerd op het spel in te stellen. Verschillende icoontjes voor applicaties van OnePlus zelf zijn aangepast, net zoals animaties en notificatiegeluiden.

Interne specificaties zijn hetzelfde

Aan de interne specificaties is voor de rest niet gesleuteld ten opzichte van het normale model. Zo zien we nog steeds een amoled-scherm van 6,43 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De smartphone wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 1200-processor en heeft minimaal 8GB RAM en 128GB interne opslag.

Opladen van de 4500 mAh-accu gaat snel met maximaal 65 Watt. De frontcamera vind je in een gaatje in het display. De achterkant biedt plaats voor nog eens drie camera’s. Zo schiet je foto’s met de primaire sensor van 50 megapixel, met de 8 megapixel-groothoeklens of de derde camera die zorgt wat extra contrast op de kiekjes.

Meer samenwerkingen van merken en OnePlus

OnePlus is er niet vies van om de samenwerking aan te gaan met andere merken. Zo zagen we in het verleden al McLaren-versies van de OnePlus 6T en OnePlus 7T Pro. Onlangs werd ook nog een variant van de OnePlus Watch aangekondigd waarbij de Harry Potter-franchise de hoofdrol speelt.

Release en prijs OnePlus Nord 2 Pac-Man

Het toestel is te koop vanaf dinsdag 16 november 12.00. Dit model komt alleen via de eigen website op de markt met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag voor 529 euro. Daarmee kost ‘ie 30 euro meer dan de adviesprijs van de normale OnePlus Nord 2 die werd gelanceerd in juli van dit jaar.

