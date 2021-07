Het hoge woord is eruit: de OnePlus Nord 2-presentatie vindt plaats op donderdag 22 juli. Op die dag wordt alles over het nieuwe toestel bekendgemaakt tijdens een livestream, die start om 16.00 uur Nederlandse tijd.

OnePlus Nord 2 presentatie: 22 juli 16.00

OnePlus laat op zijn officiële forum weten wanneer we de OnePlus Nord 2 kunnen verwachten. Op donderdag 22 juli 16.00 wordt het toestel gepresenteerd en krijgen we alles te horen over de specificaties, features en natuurlijk de prijs.

Dat de fabrikant komt met dit toestel is geen geheim meer, helemaal niet omdat er de laatste tijd al veel is gelekt. Ook OnePlus zelf is al begonnen met het sturen van teasers voor de smartphone. Zo maakte het eerder deze week bekend dat de Nord 2 een MediaTek 1200-processor aan boord krijgt.

Naast veel processorkracht biedt die chip ook 5G-ondersteuning en kun je aan de slag met verschillende AI-functies. Artificial Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie moet zorgen voor betere prestaties op het gebied van de camera’s, scherm en gaming.

Hoe het zit met de hoeveelheid werk- en opslaggeheugen moeten we nog afwachten. De originele Nord kwam op de markt in een 8/128GB en 12/256GB-model.

Vloeiend scherm en vier camera’s

Volgens eerdere geruchten is het amoled-scherm 6,43 inch groot en heeft het een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Verversen gaat maximaal 90 keer per seconde, wat zorgt voor een vloeiende ervaring. Duurdere toestellen als de OnePlus 9 Pro hebben al schermen die tot 120 keer per seconde verversen.

Het toestel krijgt vermoedelijk een enkele selfiecamera, terwijl de OnePlus Nord er nog twee aan boord had. Op de achterkant zijn drie camera’s geplaatst, waaronder een 50 megapixel-exemplaar. Foto’s met een wijdere hoek schiet je met de groothoeklens van 8 megapixel. Een derde camera krijgt een resolutie van 2 megapixel, maar verdere details daarover zijn nog onbekend.

Qua accu zou de fabrikant kiezen voor een 4500 mAh-exemplaar, met ondersteuning voor snelladen. Het toestel draait Android 11 en we gaan uit van minimaal twee versie-updates. Wel maakte de producent begin juli bekend dat de software-ondersteuning voor duurdere toestellen flink verbeterd wordt.

Omcirkelen in de agenda

Omcirkel donderdag 22 juli 16.00 dus alvast in de agenda! Natuurlijk doet Android Planet verslag van de lancering van het nieuwe toestel. Benieuwd naar onze ervaringen met de directe voorganger? Check dan onze OnePlus Nord review of onderstaande video.

We hebben de smartphone ook onderworpen aan een review-update zo’n tien maanden nadat ‘ie was uitgebracht. Daarin gooide de Nord nog steeds hoge ogen, maar moesten we ook concluderen dat hij wel iets van z’n glans verloren was. Dan is er ook nog de OnePlus Nord CE. Dit toestel werd onlangs gepresenteerd, kost 299 euro en onze ervaringen daarmee lees je in de uitgebreide OnePlus Nord CE review.

Kijk jij uit naar de OnePlus Nord 2 en is het misschien wel een kanshebber om in jouw broekzak te belanden? En wat denk je van de prijzen? De originele Nord werd gelanceerd vanaf 399 euro, maar wat gaat de Nord 2 kosten? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

