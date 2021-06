‘Deze renders tonen de OnePlus Nord 2 vanuit elke hoek’

Er zijn vermeende OnePlus Nord 2-renders verschenen via een betrouwbare bron. Wat direct opvalt is dat het design flink is afgekeken van de OnePlus 9 en 9 Pro.

OnePlus Nord 2 renders: toestel te zien in vol ornaat

De renders van de aankomende OnePlus Nord 2 zijn gepubliceerd door 91Mobiles in samenwerking met Steve Hemmerstoffer. Dat is een bekende lekker, die regelmatig toestellen laat zien in vol ornaat, terwijl een aankondiging nog even op zich laat wachten.

Met behulp van blauwdrukken uit de fabriek en een computer zijn deze afbeeldingen samengesteld, waardoor we een goed beeld krijgen hoe het aankomende toestel eruit ziet.

Volgens zijn informatie is het toestel om en nabij 160 bij 73,8 bij 8,1 millimeter groot. Het scherm wordt 6,43 inch en bevat een klein gaatje voor de selfiecamera. Die is geplaatst in de linker bovenhoek en krijgt waarschijnlijk een resolutie van 32 megapixel. De randen zijn relatief smal, maar de onderste rand lijkt net een fractie dikker.

Aan de linkerkant zijn de volumeknoppen te vinden, terwijl de aan-/uitknop rechts geplaatst is. Ook vind je daar de bekende Alert Slider. Dat is een fysiek schuifje, waarmee je snel het geluidsprofiel kunt instellen. Dat is uniek in Android-land en alleen te vinden op smartphones van OnePlus.

Gelijkenissen met OnePlus 9 (Pro)

Draai je het toestel om, dan lijkt het net alsof je naar een toestel uit de 9-serie kijkt. De OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro werden eerder dit jaar gepresenteerd en kregen een opvallende camera set-up. De Nord 2 krijgt ook twee grote ronde sensoren en dubbele flitser. Daarnaast is nog een derde camera geplaatst.

De hoofdcamera schiet vermoedelijk plaatjes van 50 megapixel, de andere twee camera’s gebruik je waarschijnlijk voor foto’s met een wijdere hoek en close-ups of om diepte vast te leggen.

Tot slot zijn de usb c-poort, speaker en simkaarttrede te vinden aan de onderzijde. Een koptelefoonaansluiting is niet aan boord, terwijl we die wel zien op de OnePlus Nord CE. Dat toestel is onlangs gepresenteerd en heeft een instapprijs van 299 euro.

Vermoedelijke specificaties OnePlus Nord 2

Het scherm krijgt een full hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels en ververst maximaal 90 keer per seconde. Dat zorgt voor een soepele ervaring, waardoor het hele toestel net wat responsiever aanvoelt. OnePlus kiest voor een amoled-paneel, waarbij kleuren van het display spatten en het contrast oneindig is.

Naar verluid wordt het de eerste smartphone van het bedrijf met een processor van de Chinese fabrikant MediaTek. Het gaat dan om de Dimensity 1200-chip met 5G-ondersteuning en prima prestaties. Waarschijnlijk komen er verschillende varianten op de markt, waarbij het topmodel beschikt over 12GB RAM en 256GB interne opslag.

De accu is 4500 mAh groot en opladen gaat met maximaal 65 Watt. Dat is wel via een kabel, want draadloos opladen is niet mogelijk. Het toestel wordt uitgeleverd met Android 11 en krijgt waarschijnlijk twee grote updates, oftewel Android 12 en 13.

Presentatie OnePlus Nord 2

Wanneer de fabrikant het toestel wil onthullen is nog de vraag. Zijn directe voorganger werd eind juli 2020 gepresenteerd, maar vooralsnog heeft OnePlus nog geen (digitaal) evenement aangekondigd. Natuurlijk volgen wij al het nieuws omtrent dit aankomende toestel.

