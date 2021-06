‘OnePlus Nord 2 gelekt: vloeiend scherm en 50 megapixel-camera’

De vermeende OnePlus Nord 2-specificaties zijn verschenen. De opvolger van de OnePlus Nord krijgt een vloeiend scherm, meerdere camera’s en dankzij de processor is ook 5G-ondersteuning aanwezig.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: OnePlus Nord 2 specificaties bekend

Via de bekende smartphonelekker OnLeaks en een artikel op 91Mobiles zijn veel van de specificaties van de aankomende OnePlus Nord 2 verschenen. Over de processor gingen al langer geruchten en die zijn nu bevestigd. Het toestel krijgt namelijk de Dimensity 1200-processor aan boord van fabrikant MediaTek. Die biedt ondersteuning voor 5G. Daarmee wordt het de eerste smartphone van de fabrikant zonder chip van Qualcomm.

Volgens de site komen er versies op de markt met 8GB/128GB geheugen en 12GB RAM en 256GB opslag. OnePlus kennende is dat niet uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De batterij krijgt een capaciteit van 4500 mAh en kan opladen met maximaal 30 Watt.

Vloeiend scherm van 90Hz

Het scherm krijgt een diagonaal van 6,43 inch en resolutie van 2400 bij 1080 pixels. OnePlus kiest voor een amoled-paneel, wat zorgt voor felle kleuren en hoog contrast. In een klein gaatje in de voorzijde is een 32 megapixel-frontcamera te vinden. Verversen doet het scherm maximaal 90 keer per seconde, waardoor alles soepeler aanvoelt. Standaarddisplays hebben een ververssnelheid van 60Hz, maar ook zijn er toestellen op de markt met 120Hz- of zelfs 144Hz-schermen.

De eerste OnePlus Nord (te zien op de afbeeldingen in dit artikel) had trouwens twee frontcamera’s. Ook op de achterzijde zien we een camera minder bij de aankomende smartphone. De OnePlus Nord 2 heeft er dus drie aan boord. Het gaat om een primaire camera met een resolutie van 50 megapixel, maar verdere details zijn onbekend.

Wil je een foto maken in een wijdere hoek, dan kan dat met de 8 megapixel-groothoeklens. Tot slot is er nog een derde 2 megapixel-sensor aan boord, maar de functie daarvan is onbekend. Het kan gaan om een camera voor portretfoto’s of bijvoorbeeld een monochroomsensor om meer contrast toe te voegen bij foto’s.

Release OnePlus Nord 2

De presentatie van de OnePlus Nord 2 zou volgens eerdere geruchten nog dit kwartaal moeten plaatsvinden. Als we dat vergelijken met de onthulling van de eerste Nord kan dat wel kloppen: dat was namelijk op 21 juli 2020.

Voordat het zo ver is, komt de fabrikant eerst nog met de OnePlus Nord CE. Dat toestel wordt later vandaag (10 juni) gepresenteerd en verschijnt ook in Europa. Daarvan is ook bijna alles al bekend. Zo verschenen eerder alle specificaties en ook het uiterlijk en de prijzen.

Via een livestream wordt de OnePlus Nord CE vanmiddag gepresenteerd en Android Planet doet daar uiteraard verslag van. Niks missen van al het OnePlus-nieuws? Volg ons dan op Instagram en Facebook of download natuurlijk onze gratis Android Planet-app!