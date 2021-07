OnePlus Nord 2 vs Nord: de 3 grootste verschillen uitgelegd

De gloednieuwe OnePlus Nord 2 volgt de originele Nord van vorig jaar op. Het toestel heeft betere specificaties voor dezelfde adviesprijs. In deze OnePlus Nord 2 vs Nord-vergelijking zetten we de drie grootste verschillen op een rij.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus Nord 2 vs Nord: een vergelijking

De populaire OnePlus Nord uit 2020 heeft een opvolger gekregen, die logischerwijs de OnePlus Nord 2 heet. Het toestel is vanaf 28 juli verkrijgbaar en krijgt dezelfde adviesprijs als zijn voorganger. Voor het instapmodel betaal je weer 399 euro.

Hoewel de prijs hetzelfde is gebleven, heeft OnePlus de Nord 2 wel op meerdere punten verbeterd. Van snellere hardware en een betere trilmotor tot ondersteuning voor wifi 802.11ax (wifi 6), een grotere accu en meer. In dit artikel lees je de drie grootste verschillen tussen de OnePlus Nord 2 vs Nord.

1. Veel sneller opladen

Het eerste verschil merk je dagelijks in de vorm van een fijne verbetering. De OnePlus Nord 2 komt namelijk met een veel krachtigere oplader, waardoor de accu sneller vol is. Het toestel laadt op via een 65 Watt-oplader en heeft slechts 30 minuten nodig om van 0 naar 100 procent te gaan. Dat is aanzienlijk minder dan de 65 minuten die de OnePlus Nord nodig heeft met zijn 30 Watt-adapter.

Overigens heeft de Nord 2 ook een iets grotere accu dan zijn voorganger, namelijk 4500 mAh tegenover 4115 mAh. Goed om te weten is dat de 65 Watt-oplader van de Nord 2 anders is dan de 65 Watt-laders van de OnePlus 8T, 9 en 9 Pro. Die is van het nieuwste usb-type en geschikt om via het USB PD-protocol een laptop op te laden met 45 Watt. De OnePlus Nord 2-oplader is van een ouder usb-type en kan alleen smartphones opladen.

2. Voor het eerst een MediaTek-processor

Een andere verandering is de keuze van OnePlus voor een MediaTek-processor. In de Nord 2 zit een MediaTek Dimensity 1200-chip. In alle voorgaande OnePlus-smartphones zitten processors van Qualcomm. Zo beschikt de Nord van vorig jaar over een Qualcomm Snapdragon 765G-chip.

De nieuwe OnePlus Nord 2

Volgens OnePlus is de Dimensity 1200 AI-chip in de Nord 2 qua rekenkracht 65 procent sneller dan de Snapdragon 765G in de Nord. De grafische prestaties zouden 125 procent beter zijn. Reviews moeten uitwijzen in hoeverre de Nord 2 écht krachtiger is en of je het snelheidsverschil in de praktijk echt merkt.

Aan de hoeveelheid werk- en opslaggeheugen is niet gesleuteld. Net als zijn voorganger komt de Nord 2 met 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte.

3. Minder en andere camera’s

De derde wijziging heeft betrekking op de camera’s. De dubbele selfiecamera in het scherm van de Nord (inclusief groothoeklens voor groepsfoto’s) keert niet terug in de Nord 2. Die heeft – net als veruit de meeste smartphones – één selfiecamera. Het gaat om een 32 megapixel-lens, die technisch iets anders is dan de 32 megapixel-sensor uit de Nord.

Achterop is ook een en ander veranderd. Op de Nord 2 vind je een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-zwartwit-camera. De originele Nord heeft een 48 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoelens, 2 megapixel-macrocamera en een dieptesensor.

De OnePlus Nord van vorig jaar

Met name de hoofdcamera is interessant. Die is namelijk geleend van de OnePlus 9, inclusief optische beeldstabilisatie (OIS) voor minder bewogen foto’s. De originele Nord gebruikt de hoofdcamera van de OnePlus 8. OnePlus belooft dat de Nord 2 betere foto’s schiet, zowel overdag als in het donker.

Andere veranderingen: de dieptesensor van de OnePlus Nord is niet in de Nord 2 geplaatst. En de macrocamera (die beperkt nuttig is) heeft plaatsgemaakt voor een eveneens beperkte zwartwit-camera. Wijde beelden schiet je weer met de groothoekcamera.

Meer over de OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2 is net aangekondigd, maar de redactie van Android Planet heeft de smartphone al even in gebruik. In onze uitgebreide OnePlus Nord 2 review lees je wat we van de betaalbare smartphone vinden.