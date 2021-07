Download: de officiële wallpapers van de OnePlus Nord 2

De nieuwe OnePlus Nord 2 heeft een aantal eigen, fraaie wallpapers en die kun je ook op je eigen smartphone gebruiken. Check en download de achtergronden hier.

Download de OnePlus Nord 2-wallpapers

Sinds deze week is de OnePlus Nord 2 in Nederland te koop. De smartphone volgt de populaire OnePlus Nord op en beschikt over de nodige verbeteringen. De telefoon heeft ook een aantal toffe wallpapers, die door de Zweedse designer Hampus Olsson zijn gemaakt. Hij ontwerpt altijd de achtergronden van nieuwe OnePlus-telefoons.

Op de OnePlus Nord 2 staan drie dynamische wallpapers, oftewel achtergronden met een animatie. Olsson deelt van iedere wallpaper twee ‘statische’ plaatjes, die ook op andere Android-smartphones gebruiken kunnen worden. Ze ziet ze hierboven en kan ze downloaden door ze simpel op je toestel op te slaan. Ook kun je naar de website van Hampus Olsson gaan en daar de plaatjes binnenhalen.

Meer over de OnePlus Nord 2

Met de Nord 2 hoopt OnePlus het succes van de vorige Nord te herhalen. De nieuwe smartphone is daarom voorzien van snellere hardware, waardoor apps en games nog vloeiender draaien. Ook zijn de camera’s flink verbeterd, want met name de 50 megapixel-hoofdcamera maakt veel betere foto’s. Ook in het donker zijn de cameraprestaties erop vooruit gegaan.

Een andere verbetering heeft te maken met de accu van de OnePlus Nord 2. Die is niet alleen groter (4500 in plaats van 4115 mAh), maar hij laadt ook veel sneller op. Dankzij de Warp Charge 65-oplader gaat de batterij in slechts een half uur van 0 naar 100 procent. Leg je de telefoon een kwartier aan het stroom, dan heb je eigenlijk al genoeg power om (bijna) de hele dag door te komen.

Wil je meer weten over de nieuwe smartphone? Neem dan ook een kijkje in onze OnePlus Nord 2 review, waarin we alle vernieuwingen uitgebreid bespreken en vertellen of je de Nord 2 moet kopen. Kijk je liever? Check dan de videoreview hieronder. Het toestel heeft een adviesprijs van 399 euro en is daarmee veel goedkoper dan bijvoorbeeld de OnePlus 9 en 9 Pro.

Meer lezen over OnePlus?