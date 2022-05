‘OnePlus Nord 2T en Nord 2 Lite volledig gelekt: dit moet je weten’

Er komen twee nieuwe OnePlus-smartphones aan: de Nord 2T en Nord 2 Lite. Ben je benieuwd naar de toestellen? Lees dan snel verder!

Dit zijn de OnePlus Nord 2T en Nord 2 Lite

OnePlus werkt aan twee nieuwe middenklassers: de Nord 2T en Nord 2 Lite. Onlangs lekte de bekende en erg betrouwbare bron WinFuture de specificaties en een aantal renders van beide toestellen volledig uit. Zoals de naam al doet vermoeden, is de Nord 2T een beter toestel dan de Lite-versie. We nemen in dit artikel de specificaties van beide telefoons met je door.

De OnePlus Nord 2T heeft een 6,43 inch-oled-scherm met een 90Hz-ververssnelheid. Hij draait op de nieuwe MediaTek Dimensity 1300-chip, die acht kernen heeft en 5G-internet ondersteunt. In combinatie met 12GB aan werkgeheugen verwachten we dat het toestel lekker rap is in gebruik.

OnePlus Nord 2T (links) en OnePlus Nord 2 Lite (rechts)

Het Lite-model heeft met 6,59 inch een iets groter scherm dan de reguliere Nord 2T. Dit is een lcd-scherm in plaats van een amoled-paneel. Wel opvallend is de 120Hz-ververssnelheid, die dus hoger is dan de 90Hz-ververssnelheid van zijn duurdere broer.

Onder de motorkap vinden we een Qualcomm Snapdragon 695 5G-chip, in combinatie met 6GB aan werkgeheugen. We kennen deze chip ook al van onder andere Sony Xperia 10 IV en Motorola Moto G82. Het is een snelle chip waarmee je prima een beetje kunt gamen, internetten en Netflixen.

Camera’s: veel van hetzelfde

Op cameragebied lijken zowel de OnePlus Nord 2T als Nord 2 Lite geen hoge ogen te gaan gooien. De Nord 2T krijgt een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-monochroomcamera – waar je waarschijnlijk niet zoveel aan hebt.

De Nord 2 Lite heeft een 64 megapixel-hoofdcamera. Hoewel de resolutie dus hoger is dan bij de Nord 2T, is de overige hardware waarschijnlijk minder indrukwekkend. Naast de hoofdcamera zijn er nog een 2 megapixel-macrolens en 2 megapixel-dieptesensor aan boord.

Op accugebied lijkt het ook wel snor te zitten. Met zijn 4500 mAh-accu houdt de reguliere Nord 2T het waarschijnlijk prima een dag vol. Je laadt hem vervolgens weer in no time op, dankzij de 80 Watt-snellaadtechnologie van OnePlus. De Nord 2 Lite gaat met zijn 5000 mAh-batterij nog een stukje langer mee. Dit toestel laadt met 33 Watt helaas wel een stuk minder vlot op.

OnePlus kondigt beide toestellen aan op donderdag 19 mei. Ben je nieuwsgierig geworden? Check dan regelmatig de website, download onze Android Planet-app, volg ons via onze socials en schrijf je in voor de nieuwsbrief. We houden je hier op de hoogte van al het laatste nieuws.

