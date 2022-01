OnePlus Nord 2T: 4 dingen die we tot nu toe weten

De afgelopen weken verschijnt steeds meer informatie over de OnePlus Nord 2T. Daarom zetten we in dit artikel op een rijtje wat we tot nu toe weten over de smartphone.

OnePlus Nord 2T-geruchten op een rijtje

OnePlus kondigde onlangs de OnePlus 10 Pro aan, maar het bedrijf heeft voor 2022 nog meer in petto. Zo zou de Chinese smartphonefabrikant werken aan de Nord 2T, een krachtige smartphone met een schappelijk prijskaartje. Omdat nu steeds meer informatie over dit toestel verschijnt, bespreken we hieronder de belangrijkste geruchten. Lees je mee?

1. Opvolger van OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2T moet de opvolger worden van de populaire Nord 2, die vorig jaar is uitgebracht. Hij heet niet de Nord 3, maar OnePlus kiest ervoor om de letter ‘T’ achter de naam te plakken. Net als bij vorige smartphones dus, zoals de OnePlus 8T en 7T (Pro).

De T-toestellen van OnePlus zijn vaak licht verbeterde versies van de telefoons waarop ze zijn gebaseerd. Het ligt daarom voor de hand dat OnePlus de basis van de Nord 2 pakt, een paar vernieuwingen doorvoert en op deze manier zijn smartphone vervangt.

2. Meeste specificaties gelekt

De presentatie van de OnePlus Nord 2T (waarover later meer) laat nog eventjes op zich wachten, maar de meeste specificaties zijn al wel gelekt. Dankzij de betrouwbare smartphone-insider OnLeaks weten we dat de Nord 2T wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 1300-processor. Deze chip is sneller dan de Dimensity 1200 die in de Nord 2 van vorig jaar zit.

Aan het scherm verandert waarschijnlijk weinig: OnePlus zou opnieuw kiezen voor een 6,43 inch-display met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het scherm heeft bovendien opnieuw een hoge ververssnelheid van 90Hz, zodat beelden lekker vloeiend ogen. Verder verwachten we 6/8/12GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte.

De camera’s krijgen naar verluidt geen grote upgrades. De Nord 2T heeft – net als zijn voorganger – een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-monochroomsensor. Ook de 32 megapixel-selfiecamera blijft hetzelfde. Wel draait de nieuwe OnePlus-telefoon uit de doos op Android 12. Zijn voorganger moet deze Android-versie nog krijgen.

3. Supersnel opladen

Naar verluidt is de oplaadsnelheid een belangrijke verbetering van de OnePlus Nord 2T. Het toestel zou namelijk kunnen snelladen met 80 Watt, net als de gloednieuwe OnePlus 10 Pro. Ter vergelijking: bij de huidige Nord 2 gaat het snel opladen met maximaal 65 Watt.

Omdat de accucapaciteit hetzelfde blijft (4500 mAh), heeft de Nord 2T nog minder tijd nodig om de batterij helemaal te vullen. Bij de Nord 2 gaat het accupercentage in ongeveer 30 minuten van 0 naar 100 procent. We denken daarom dat de Nord 2T nog minder dan een half uur nodig heeft.

4. Onthulling in april of mei

Het is nog niet helemaal duidelijk of de OnePlus Nord 2T ook in Nederland verschijnt en wanneer we ‘m kunnen verwachten. Een nieuw gerucht stelt dat de smartphone in april of mei wordt aangekondigd. Althans: de presentatie vindt dan in India plaats. Een exacte datum is nog onbekend.

OnePlus kiest er soms voor om zijn telefoons ‘geleidelijk’ te lanceren. Zo is de OnePlus 10 Pro al wel in China onthuld, maar moet de Europese release nog plaatsvinden. Het kan daarom zijn dat de Nord 2T eerst in India verschijnt en daarna zijn weg vindt naar Europa, maar hier is nog niets over bekend.

Meer lezen? Check ook de OnePlus Nord 2 review (en de video hieronder) waarin we de top-midranger bespreken.