OnePlus Nord 2T livestream: volg hier de onthulling – update

OnePlus kondigt vandaag de opvolger van de populaire OnePlus Nord 2 aan! Wil je het evenement niet missen? Volg de livestream hier.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

UPDATE: De OnePlus Nord 2T is inmiddels aangekondigd!

Zo kijk je de OnePlus Nord 2T-onthulling live mee

OnePlus kondigt vandaag (19 mei) de langverwachte opvolger van de populaire OnePlus Nord 2 aan. Het toestel, dat de OnePlus Nord 2T gaat heten, krijgt naar een snellere chip en vlotter oplader. Het toestel is dus vooral een upgrade op het gebied van snelheid. OnePlus heeft het evenement dan ook de naam ‘Speed Games’ gegeven. De livestream begint om 16:00 uur Nederlandse tijd en duurt waarschijnlijk ongeveer een uur.

Tijdens de presentatie komt OnePlus niet alleen met de Nord 2T, maar ook nog met een andere smartphone: de OnePlus Nord CE 2 Lite. Ook dit toestel krijgt 5G-internet en een snelle processor. Tot slot hebben we goed nieuws voor muziekliefhebbers, want kondigt OnePlus vandaag nieuwe Nord Buds aan. Dit zijn betaalbare draadloze oortjes.

We houden je op Android Planet natuurlijk op de hoogte van de onthullingen. Via de livestream hierboven kun je meekijken en de OnePlus-presentatie zelf volgen. Omdat de stream op YouTube staat, kun je ‘m makkelijk op al je apparaten starten. Wil je niets missen? Download dan ook de Android Planet-app of check onze Facebook– en Instagram-pagina voor de laatste nieuwtjes.

Over de huidige OnePlus Nord 2 waren we bij Android Planet overigens erg te spreken. We schreven in onze review het volgende over het toestel:

OnePlus levert met de Nord 2 een uitstekende midranger af. Eigenlijk is er niet zoveel aan te merken op de smartphone: de camera’s zijn natuurlijk niet zo goed als bij duurdere toptoestellen en de hardware is niet zo krachtig, maar wel dik in orde. In deze prijsklasse doet de smartphone precies wat je zou verwachten.

Het toestel is lekker snel, heeft een mooi scherm en fijne software. Helemaal fijn is de goede accuduur en supersnelle opladen. Dat maakt van de OnePlus Nord 2 opnieuw een echte aanrader, zeker omdat ‘ie met 399 euro lekker betaalbaar is.

Lees ook: OnePlus Nord 2 review: nieuwe middenklasser is weer een aanrader

Meer over OnePlus: